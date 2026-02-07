- Дата публикации
Обама и его жена в виде обезьян: Трамп прокомментировал скандальное видео
Американский президент признался, что не досмотрел ролик до конца и не видел скандального момента.
Президент США Дональд Трамп отказался извиняться за публикацию в своей соцсети Truth Social скандального видеоролика, в котором экс-президент Барак Обама и его жена Мишель изображены в виде обезьян.
Об этом сообщает CNN, опубликовав видео разговора американского лидера с журналистами по этому поводу.
Трамп подтвердил, что ролик был удален из соцсети из-за, по его словам, «фотографии, которая людям не понравилась».
«Мне бы это тоже не понравилось, но я этого не видел», — сказал он.
Американский президент убеждал, что не досмотрел видео до конца и видел только ту часть, где речь шла о «фальсификации выборов 2020 года».
«Я посмотрел на начало, там все было нормально», — пояснил Трамп.
При этом действующий хозяин Белого дома добавил, что не собирается извиняться за публикацию видео, которые даже некоторые его коллеги-республиканцы расценили как расистское.
«Видимо, это была пародия на „Короля Льва“. И, конечно, это был очень сильный пост о фальсификации выборов. Никто не знал, что это [видео с Бараком Обамой и его женой] было в конце. Если бы они посмотрели, то увидели бы это. И, наверное, имели бы ум снять его», — прокомментировал Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что он достоин того, чтобы попасть в рай, потому что, по его словам, сделал много добра для других людей.