ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
631
Время на прочтение
2 мин

Обама и его жена в виде обезьян: Трамп прокомментировал скандальное видео

Американский президент признался, что не досмотрел ролик до конца и не видел скандального момента.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отказался извиняться за публикацию в своей соцсети Truth Social скандального видеоролика, в котором экс-президент Барак Обама и его жена Мишель изображены в виде обезьян.

Об этом сообщает CNN, опубликовав видео разговора американского лидера с журналистами по этому поводу.

Трамп подтвердил, что ролик был удален из соцсети из-за, по его словам, «фотографии, которая людям не понравилась».

«Мне бы это тоже не понравилось, но я этого не видел», — сказал он.

Американский президент убеждал, что не досмотрел видео до конца и видел только ту часть, где речь шла о «фальсификации выборов 2020 года».

«Я посмотрел на начало, там все было нормально», — пояснил Трамп.

При этом действующий хозяин Белого дома добавил, что не собирается извиняться за публикацию видео, которые даже некоторые его коллеги-республиканцы расценили как расистское.

«Видимо, это была пародия на „Короля Льва“. И, конечно, это был очень сильный пост о фальсификации выборов. Никто не знал, что это [видео с Бараком Обамой и его женой] было в конце. Если бы они посмотрели, то увидели бы это. И, наверное, имели бы ум снять его», — прокомментировал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что он достоин того, чтобы попасть в рай, потому что, по его словам, сделал много добра для других людей.

Дата публикации
Количество просмотров
631
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie