Обама и его жена в виде обезьян: Трамп прокомментировал скандальное видео

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отказался извиняться за публикацию в своей соцсети Truth Social скандального видеоролика, в котором экс-президент Барак Обама и его жена Мишель изображены в виде обезьян.

Об этом сообщает CNN, опубликовав видео разговора американского лидера с журналистами по этому поводу.

Трамп подтвердил, что ролик был удален из соцсети из-за, по его словам, «фотографии, которая людям не понравилась».

«Мне бы это тоже не понравилось, но я этого не видел», — сказал он.

Американский президент убеждал, что не досмотрел видео до конца и видел только ту часть, где речь шла о «фальсификации выборов 2020 года».

«Я посмотрел на начало, там все было нормально», — пояснил Трамп.

При этом действующий хозяин Белого дома добавил, что не собирается извиняться за публикацию видео, которые даже некоторые его коллеги-республиканцы расценили как расистское.

«Видимо, это была пародия на „Короля Льва“. И, конечно, это был очень сильный пост о фальсификации выборов. Никто не знал, что это [видео с Бараком Обамой и его женой] было в конце. Если бы они посмотрели, то увидели бы это. И, наверное, имели бы ум снять его», — прокомментировал Трамп.

