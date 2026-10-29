Обама набросился на Трамп и обвинил в измене Украины

Барак Обама / © Associated Press

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Бывший президент США Барак Обама публично раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Украины и Ирана. Он, в частности, обвинил Белый дом в преклонении перед диктатором Владимиром Путиным, а администрацию Трампа в несерьезном отношении к войне.

Об этом он заявил на предвыборном митинге United for Georgia.

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«И пока мы отталкиваем ключевых союзников, таких как Канада, Белый дом преклоняет колени перед Путиным и предает украинцев, борющихся за свою свободу и демократию», — сказал он.

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Напомним, недавно Обама обвинил действующую власть в хаосе, жестокости и коррупции, а также заявил, что США втянулись в войну с Ираном, которой американцы не просили.

«Два года хаоса, жестокости и коррупции», — так Обама охарактеризовал вторую каденцию Трампа во время выступления в Кливленде, штат Огайо.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз критиковал Обаму за проведенную внешнюю политику. По мнению Трампа, его предшественник, в частности, не смог выстроить отношения с Россией и разрешил Москве аннексировать Крым.

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