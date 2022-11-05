"Обед хищников": слабый Путин теряет контроль над ближайшим окружением

Кремлевские элиты, как пишут западные издания, уже начали борьбу за влияние в России.

Президенту России Владимиру Путину грозит потеря власти, поскольку разные фракции в его режиме нападают друг на друга, а сильный лидер слишком слаб, чтобы их остановить.

Об этом пишет издание Dailymail.

Журналисты взяли комментарий у российского общественного деятеля и писателя Евгении Альбац. По ее словам, влиятельные лица в московской элите сейчас "вцепились друг другу в горло", а Путин изо всех сил пытается контролировать "обед хищников".

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Она уверена, что Путин традиционно выступал посредником между этими группами, натравливая их друг на друга и обеспечивая безопасность каждой. Однако теперь его роль становится все более несостоятельной, что ставит его на линию огня.

"Борьба началась внутри самых высоких эшелонов российских властей. Мы наблюдаем обед хищников. То, что сейчас происходит, — ключевое проявление развала во власти", — сказала она.

Издание привело пример попытки Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина свергнуть министра обороны Сергея Шойгу. Так, Кадыров и Пригожин резко критиковали ход войны и в то же время предлагали отправлять генералов на фронт.

Напомним, экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Путин превратился в геополитического бандита, и это осознают российские элиты и силовики, поэтому они могут пойти на "персональную перезагрузку" лидера государства.

Кроме того, издание The Economist писало, что российские элиты начинают понимать, что нападение на Украину было ошибкой и начинают обсуждать, как им придется жить без Путина.

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