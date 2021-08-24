Объедают растительность, оставляют экскременты и кусают собак: капибары захватили элитный поселок в Аргентине

Местные жители не рады такому соседству, но прогонять или отстреливать их запрещено.

Жители элитного поселка Нордельта на северо-востоке Аргентины столкнулись с необычной проблемой: капибары в большом количестве появились в округе несколько недель назад, объедают растительность, оставляют везде экскременты и даже кусают собак.

Об этом сообщает британская газета Guardian.

maté for our mates https://t.co/7Oom5CwIMj — Tom Hawking (@tom_hawking) August 24, 2021

В то же время экологи говорят, что грызуны не оккупанты — они вернулись к себе домой, так как поселок построен на месте водно-болотных угодий, где эти животные издавна жили.

В 1999 году здесь, несмотря на протесты экологов, начали возводить огороженный от внешнего мира элитный поселок для богатых аргентинцев, которые хотели жить рядом с природой, на фоне многочисленных озер и ручьев. Сегодня он известен как Нордельта. По состоянию на 2014 год здесь жило уже двадцать пять тысяч человек.

Напомним:

На восточном побережье США появились миллиарды цикад , которые 17 лет ждали свое время в кромешной темноте под землей. Каждое новое поколение получает свою римскую цифру — в этом году Америку ждет нашествие поколения X.

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