Объединение стран с 45% населения мира: в Белом доме ответили, считают ли BRICS угрозой

Джон Кирби прокомментировал продолжающийся в Казани (РФ) саммит стран BRICS.
В то время как глава РФ Владимир Путин принимает союзников из стран BRICS, в Белом доме говорят, что не считают это объединение "угрозой".
Об этом в комментарии "Голосу Америки" сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.
BRICS (БРИКС) – это группировка Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, образованная путем присоединения Южной Африки к предшественнику БРИК в 2010 году. Кроме того, что саммит стран BRICS – это объединение, на которое приходится 45% населения мира, им принадлежит и значительная доля мировой экономики, а именно 35%.
Между тем, в США не считают BRICS угрозой западным альянсам.
"Каждая страна может принимать суверенные решения о том, с кем ассоциироваться и в каком формате. И вы знаете, мы не рассматриваем соглашение BRICS как угрозу", — сказал Кирби.
Он уверен, что из-за изолированности России на мировой арене Путин "вынужден принимать радикальные шаги, чтобы поддержать свою валюту и поддерживать собственную военную экономику".
Напомним, президент РФ Владимир Путин встретился во время саммита БРИКС с главой КНР Си Цзиньпином и обсудил с ним "дальнейшее углубление сотрудничества между странами". В частности, российский глава заявил, что сотрудничество КНР и РФ по мировым делам якобы выступает одним из главных "стабилизирующих факторов" на мировой арене.
Также на БРИКС прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он заявил о готовности своей страны содействовать мирному урегулированию российско-украинской войны.
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