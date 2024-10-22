Объединение стран с 45% населения мира: в Белом доме ответили, считают ли BRICS угрозой

В то время как глава РФ Владимир Путин принимает союзников из стран BRICS, в Белом доме говорят, что не считают это объединение "угрозой".

Об этом в комментарии "Голосу Америки" сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

BRICS (БРИКС) – это группировка Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, образованная путем присоединения Южной Африки к предшественнику БРИК в 2010 году. Кроме того, что саммит стран BRICS – это объединение, на которое приходится 45% населения мира, им принадлежит и значительная доля мировой экономики, а именно 35%.

Между тем, в США не считают BRICS угрозой западным альянсам.

"Каждая страна может принимать суверенные решения о том, с кем ассоциироваться и в каком формате. И вы знаете, мы не рассматриваем соглашение BRICS как угрозу", — сказал Кирби.

Он уверен, что из-за изолированности России на мировой арене Путин "вынужден принимать радикальные шаги, чтобы поддержать свою валюту и поддерживать собственную военную экономику".

Напомним, президент РФ Владимир Путин встретился во время саммита БРИКС с главой КНР Си Цзиньпином и обсудил с ним "дальнейшее углубление сотрудничества между странами". В частности, российский глава заявил, что сотрудничество КНР и РФ по мировым делам якобы выступает одним из главных "стабилизирующих факторов" на мировой арене.

Также на БРИКС прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он заявил о готовности своей страны содействовать мирному урегулированию российско-украинской войны.

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