Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК и ОПЕК+: что это значит

Объединенные Арабские Эмираты официально заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, что стало неожиданным ударом по нефтяному альянсу. Решение приняли на фоне войны с Ираном и кризиса в Ормузском проливе.

Об этом пишет Reuters.

ОАЭ 28 апреля объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, что стало серьезным ударом по объединениям нефтедобывающих стран и их неформальному лидеру — Саудовской Аравии.

Выход страны, которая долгое время входила в ОПЕК, может дестабилизировать организацию и ослабить ее позиции, ведь раньше она пыталась сохранять единство даже несмотря на противоречия по разным вопросам — от геополитики до определения квот на добычу.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль Мохамед аль-Мазруеи объяснил, что решение было принято после основательного пересмотра энергетической стратегии государства. На вопрос о консультациях с Саудовской Аравией он ответил, что этот вопрос не обсуждался ни с одной страной.

«Это политическое решение, оно было принято после тщательного анализа текущей и будущей политики, связанной с уровнем добычи», — сказал министр энергетики.

Страны Персидского залива, которые входят в ОПЕК, уже испытывают трудности с экспортом нефти через Ормузский пролив — ключевой маршрут между Ираном и Оманом, по которому обычно транспортируется около пятой части мировых объемов сырой нефти и сжиженного газа. Причиной стали угрозы и атаки Ирана на суда.

Выход ОАЭ из ОПЕК — какие последствия

По словам Мазруэи, именно ситуация в Ормузском проливе означает, что решение ОАЭ не будет иметь значительного влияния на рынок.

В то же время выход страны из ОПЕК можно расценивать как политический плюс для президента США Дональда Трампа, который ранее критиковал организацию, заявляя, что она «обирает остальной мир», искусственно завышая цены на нефть.

Трамп также связывал военную поддержку США государствам Персидского залива с ценами на нефть, подчеркивая, что, несмотря на американскую защиту, члены ОПЕК «эксплуатируют это, устанавливая высокие цены».

Что предшествовало выходу ОАЭ из ОПЕК?

Решение о выходе было принято после критики со стороны ОАЭ в адрес других арабских государств, которых обвинили в недостаточной поддержке на фоне многочисленных атак Ирана во время войны. Эмираты являются важным экономическим центром региона и одним из ключевых союзников США.

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш также выразил недовольство позицией партнеров во время выступления на Gulf Influencers Forum 27 апреля.

«Страны Совета сотрудничества государств Персидского залива поддерживали друг друга логистически, но политически и военно, я думаю, их позиция была самой слабой за всю историю. Я ожидал такой слабой позиции от Лиги арабских государств и не удивлен этим, но не ожидал этого от Совета сотрудничества (государств Персидского залива) и это меня удивило», — высказался Гаргаш.

Что такое ОПЕК и ОПЕК+?

ОПЕК и ОПЕК+ — это международные объединения стран, добывающих нефть. Их главная цель — контролировать объемы добычи «черного золота», чтобы влиять на мировые цены и поддерживать стабильность рынка.

ОПЕК — это постоянно действующий межправительственный картель, созданный еще в 1960 г. В организацию входят преимущественно страны Ближнего Востока, Африки и Южной Америки (самый влиятельный участник — Саудовская Аравия). Страны-участницы договариваются о квотах (ограничениях) на добычу нефти. Если цены слишком низкие, они сокращают добычу, чтобы создать дефицит и поднять стоимость.

ОПЕК+ является расширенным форматом, который появился в 2016 году. Он возник потому, что доли рынка одной лишь ОПЕК стало недостаточно для полного контроля над ценами. Туда входят все страны ОПЕК плюс еще несколько крупных экспортеров нефти, которые формально не являются членами организации. Крупнейшим и важнейшим игроком в этом «плюсе» является Россия.

К слову, Иран через Пакистан передал США предложение разблокировать Ормузский пролив и прекратить морскую блокаду в обмен на длительное перемирие или окончательное завершение войны, сообщает Axios. Тегеран предлагает отложить ядерные переговоры на период после выполнения этих условий из-за отсутствия внутреннего консенсуса относительно уступок. Белый дом подтвердил получение плана, подчеркнув, что заключит только выгодное США соглашение, которое сделает невозможным появление у Ирана ядерного оружия. В то же время Трамп выступил за продолжение блокады, чтобы усилить давление на иранскую нефтяную инфраструктуру.

