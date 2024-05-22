"Объединенный Рейх": Трамп попал в скандал, разместив ролик с нацистской риторикой

Джо Байден подверг резкой критике своего оппонента Трампа за этот ролик.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп попал в скандал из-за размещенного на своей странице 30-секундного ролика, в котором он обещает превратить США в "объединенных Рейх" в случае победы на выборах.

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Об этом сообщает NBC News.

20 мая Трамп разместил 30-секундное видео на своей странице в социальной платформе Truth Social, в котором спрашивал: "Что будет после победы Дональда Трампа?" и "Что будет дальше для Америки?".

В самом ролике было показано заголовок газет: "Граница закрыта — 15 миллионов нелегальных иностранцев депортированы" и "Экономика переживает бум". В клипе под заголовками дважды появляется слегка размытый текст: "Промышленная мощь значительно выросла... благодаря созданию единого Рейха".

Уже на следующий день с утра видео было удалено.

Действующий глава Белого дома Джо Байден подверг критике своего оппонента за нацистскую риторику.

"Это на его официальном аккаунте? Ничего себе! Единый Рейх? Это язык Гитлера, а не Америки. Он заботится о том, чтобы удержать власть. Я забочусь о вас", — сказал Байден.

Пресс-секретарь предвыборной кампании Байдена Джеймс Сингер заявил, что это коррелируется с постоянными хвастаниями Трампом разных диктаторов.

"Он представляет угрозу нашей демократии, и американцы должны отбросить его и стать в защиту нашей демократии в ноябре этого года", — сказал Сингер.

В свою очередь в Трампа заявили, что он не знал, что это было размещено, поскольку против него идет суд в Нью-Йорке из-за избежания уплаты налогов.

"Это не было предвыборным видео, оно было создано случайным аккаунтом в Интернете и перепощено сотрудником, который явно не видел слова, пока президент был в суде", — говорится в заявлении Каролины Левитт, пресс-секретаря избирательного штаба Трампа. Она добавила, что на самом деле экстремистом является президент Байден, "который повернулся спиной к Израилю и еврейскому народу, поклонившись радикальным антисемитам и симпатикам террористов в своей партии".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп требует от Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами.

Кроме того, мы ранее информировали, что частный Boeing Трампа столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту Флориды.

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