"Объединенный" уран и "НАТО не НАТО": россиянка рассуждает о целях войны в Украине и помощи Запада (перехват)

Украинская разведка перехватила очередной разговор, но в этот раз гражданских россиян. Одна из собеседниц рассуждает о целях так называемой "СВО" и не понимает "за что воевать".

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

"Если в Великую Отечественную (так в РФ называют Вторую мировую войну — ред.) мы еще хоть за что-то воевали, то здесь вообще непонятно, за что воюешь", — говорит россиянка.

Женщина знает, что Америка должна предоставить Украине оружие, но путается в деталях.

"Я понимаю, ну, хорошо... кое-что... НАТО не НАТО... Сейчас Америка 600 млрд или 600 млн выработает, чтобы Украине поставить оружие", — жалуется она.

Собеседница коснулась темы оружия и копнула глубже

"Да. Там еще что-то такое жесткое. Я читала. Ну да, уран. Какая-то **ень. Какие-то кассетные вот вот... Плюс объединенный уран", — путает она обедненный уран с чем-то "объединенным".

Наконец-то на нее сходит прозрение, однако она не верит, что войну можно остановить.

"Я тоже думаю, что это будет бесполезно, все вернуть и сказать: все, ребята, домой, закончили. Такого не будет", — говорит гражданская.

Напомним, ранее ГУР перехватила разговор командира 1-й отдельной мотострелковой бригады (1 омсбр), сформированной в 2014 году из боевиков так называемой ДНР, который пытается мотивировать оккупантов идти в наступление.

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