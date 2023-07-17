Объект считают опасным: в Австралии на пляже обнаружили таинственный купол

На западе страны на пляж вымыло купол, который не может быть идентифицирован.

Полиция Австралии встревожена загадочной находкой — на пляж на западе страны вымыло купол, который не могут идентифицировать.

Гигантский металлический предмет обнаружили местные жители на пляже Грин-Хед, примерно в 250 км к северу от Перта, пишет BBC.

Власти расследуют происхождение таинственного предмета. В настоящее время исключают предположение, что он упал с коммерческого самолета.

Объект считается опасным, и полиция просит людей держаться от него на безопасном расстоянии.

"Мы хотим заверить общину, что мы активно участвуем в совместной работе с разными государственными и федеральными агентствами, чтобы определить происхождение и природу объекта", — говорится в заявлении полиции.

В частности, полиция сотрудничает с военными и космическим агентством Австралии.

Посетители пляжа Грин-Хед рассказали, что цилиндр примерно в 2,5 м в ширину и от 2,5 до 3 м в длину, сообщила общественная телекомпания Австралии.

Люди пришли на пляж в субботу вечером, чтобы увидеть этот предмет, сообщает ABC.

"Это был отличный тихий вечер, дети делали песчаные замки вокруг него", — рассказал один из местных жителей.

Авиационный эксперт Джеффри Томас сказал, что это мог бы быть топливный бак от ракеты, упавшей в Индийский океан в последний год.

Австралийское космическое агентство заявило, что, возможно, гигантский цилиндр мог упасть с иностранной космической ракеты-носителя. Ведомство сконтактирует на этот счет с другими международными агентствами.

Если это действительно топливный цилиндр, эксперты полагают, что он может быть от индийской ракеты, запущенной в конце прошлой недели, а также может содержать токсичные вещества.

Есть надежда, что эти предположения могут подтвердить серийный или каталожный номер.

Сначала предполагали, что цилиндр мог быть частью MH370 – самолета, пропавшего у западного побережья Австралии в 2014 году с 239 пассажирами на борту, но Томас отверг такую вероятность.

"Это не часть Boeing 777, и дело в том, что MH370 исчез девять с половиной лет назад, так что на обломках было бы гораздо больше износа", — сказал он.

Напомним, недавно в Австралии на пляже нашли останки загадочного существа, напоминающего русалку.

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