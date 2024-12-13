Объем военной помощи от Байдена может оказаться меньшим: эксперт указал на неприятный нюанс.

Представленная во время визита Зеленского в США военная помощь на $8 млрд по финансовому объему больше, чем за весь текущий год.

Стоимость новых пакетов военной помощи от США, которую администрация Байдена хочет успеть предоставить Украине до 20 января, может учитывать происходящий во всем мире рост цен на вооружение. Поэтому объем пакетов с помощью может быть несколько меньше.

Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Еспресо".

"Возможно, стоимость пакета будет отражать рост стоимости вооружения. К примеру, одна ракета к ПЗРК Stinger стоит более $1 млн, хотя еще когда-то казалось, что это дешевая массовая ракета, которую можно списывать по окончательной стоимости. Но это одна из тех реалий помощи Украине от США, которые следует учитывать", — сказал он.

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В то же время эксперт отметил, что заявленная во время визита Зеленского в США военная помощь на $8 млрд по финансовому объему больше, чем за весь текущий год.

По словам Ивана Киричевского, администрация Байдена перед тем, как покинуть Белый дом, пытается успеть предоставить Украине определенный запас, "подушку безопасности", главным образом боеприпасы как для артиллерийских систем, противотанковых комплексов, для борьбы с беспилотниками, так и, возможно, для боекомплектов. систем ПВО.

"Другое дело — не надо переоценивать фактический, физический размер этой "подушки", потому что вооружение в мире дорожает до очень непристойных темпов. Здесь не нужно вестись на магию больших цифр, что, мол, новый пакет военной помощи стоит очень дорого", — подчеркнул он.

Напомним, президент США Джо Байден принял решение о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли дополнительные системы ПВО и другие виды вооружения, необходимые украинским защитникам.

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