Обещает отомстить и продолжать атаки: новый лидер Ирана выступил с громкими заявлениями

Или и Моджтаб Хаменеи / © Associated Press

Новый верховный лидер Ирана, сын ликвидированного аятоллы Моджтаб Хаменеи опубликовал первое обращение после назначения. В нем он призвал к единству среди иранского народа и одновременно угрожал врагам.

Заявление Хаменеи зачитали иранскому государственному телевидению, но видео выступления опубликовано не было, сообщает Sky News.

Издание подчеркивает, что это было длинное письменное обращение с угрозами в адрес США и Израиля, обещанием отомстить за мучеников, что четко давало понять — Тегеран не планирует прекращать огонь.

В заявлении подчеркивают, что Тегеран верит в «дружбу» со своими соседями, а потому рассчитывает на «конструктивные отношения». В то же время, заявил Хаменеи, Иран вроде бы нацелен только на базы Соединенных Штатов в этих странах.

«Существование американских баз в некоторых из этих стран и использование этих баз для нападения на Иран не приносит пользы региону. Их необходимо закрыть», — говорится в заявлении.

Он также подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива и дальше будет использоваться как инструмент давления на США и Израиль.

Кроме того, он пообещал отомстить за погибших в войне, в частности, при ударе по школе. Он также подтвердил смерть жены в атаке 28 февраля. По словам Хаменеи, Иран «получит компенсацию» от своего врага, или «уничтожит их активы».

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что новый лидер Ирана мог попасть под удары США и Израиля. Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника писало о том, что именно поэтому Хаменея в последнее время не появляется на публике.

Однако исчезновение нового лидера Ирана может быть связано с тем, что он получил ранения во время авиаударов, в результате которых погиб его отец аятолла Али Хаменеи.

