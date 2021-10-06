Обещала снять проклятие: американец через суд требует от экстрасенса $25 тыс.

Подсудимая заявила мужчине об "опасном" проклятии, якобы наложенном "ведьмой, нанятой его бывшей девушкой".

Житель американского штата Калифорния подал в суд на экстрасенса, которая пообещала снять с его семьи проклятие. Истец требует от женщины 25 тысяч долларов компенсации.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что Мауро Рестрепо связался с Софией Адамс, когда искал экстрасенсов в Google. На вебсайте указывалось, что женщина является "специалистом по экстрасенсорной любви" и "имеет степень доктора философии по лайф-коучингу".

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Утверждается, что эта информация "добавила истцу больше уверенности в том, что он говорит со специалистом, который может ему помочь".

Уже во время сеанса Адамс прочитала карты Таро и заявила, что Рестрепо имеет "mala suerte" или "невезение". "Опасное" проклятие, якобы наложенное "ведьмой, нанятой бывшей девушкой" истца, должно было погубить мужчину и его семью.

Женщина пообещала помочь клиенту за 5,1 тыс. долларов. После внесения депозита в размере тысячи долларов, говорит истец, Адамс "никоим образом не помогала" его браку, и Рестрепо страдал от бессонных ночей, беспокойства и страданий.

В связи с этим мужчина обратился в Верховный суд Торренса с иском о мошенничестве. Среди других обвинений также халатность, гражданский сговор, а также умышленное и неосторожное причинение эмоциональных страданий.

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