Обещали еще этой весной: США перенесли на 2024 год поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB – Reuters

Контракт на начало производства был подписан в марте 2023 года.

Украине придется подождать до следующего года, прежде чем она получит свою первую обещанную партию ракет GLSDB, которые США адаптировали для нанесения ударов на расстоянии почти 160 км.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Источники издания указывают, что компания Boeing, главный подрядчик GLSDB, поставит ракеты в США в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед последующей отправкой в Украину.

Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте 2023 г., как сообщили Reuters в Пентагоне, поставки перенесли на конец года. Производство нуждалось в материалах, предоставленных правительством, поэтому его начало пришлось отложить.

Несмотря на то, что Россия заявила в сбившей GLSDB марте, США не поставляли Украине никакой бомбы, сказал анонимный американский чиновник в комментарии изданию.

Что известно о GLSDB

И хотя в Пентагоне подтвердили, что передадут Украине дальнобойные ракеты GLSDB еще в феврале 2023 года, эти ракеты в нашу страну так и не доехали.

GLSDB позволяют высокоточно уничтожать врага на расстоянии в 150 км. Эти ракеты также запускают из M270 и HIMARS. Если GLSDB доедут до Украины, это будет первый экспорт и их первое боевое применение.

Ранее британский генерал Ричард Берронс подсчитал, сколько денег и времени нужно Украине для победы.

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