Обещали войну по телевизору, а не окопы: россияне рассказали, почему они уехали из РФ после объявления мобилизации

Сбежавшие от мобилизации за границу россияне рассказали о мотивах своих поступков.

Граждане государства-агрессора считают, что России ничего не угрожает и не хотят, чтобы их мобилизовали, а потому они уехали из своей страны.

Об этом говорится в опросе журналистов The Insider.

Журналисты в аэропортах опросили несколько мужчин, бегущих за границу от мобилизации в РФ. Россияне признают, что фактически в их стране происходит полная мобилизация и призвать могут любого.

"У меня есть много знакомых, получивших повестку. И я не знаю, но у нас страх выйти на протест преобладает страх смерти. Я этого не понимаю. Все стадом идут и никто даже не возмущается. Просто даже в Москве в военкоматах документы бумажные и если грубо говоря военкомат сгорит", — говорит один из опрошенных.

Другой россиянин, уехавший за границу говорит, что теперь те, кто рисовал себе решительный символ Z, начинает понимать, что его "кинули".

"Ему обещали смотреть на войну по телевизору, радоваться победам, а не идти в окопы. А если бы еще была причина сидеть в окопах", — говорит мужчина.

Россияне говорят, что России сейчас грозит только имперализм и Путин.

Напомним, Нидерланды заявили, что готовы приютить россиян, которые будут убегать от мобилизации.

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