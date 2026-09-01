"Обещали вырезать всех": подробности массовой драки со стрельбой с участием украинцев в Бельгии

Полиция Бельгии ликвидировала одного из участников драки, который нанес другому человеку ножевые ранения / © Reuters

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В бельгийском городе Ойпен массовая стычка в городском парке завершилась применением оружия местной полицией и гибелью мужчины. Сначала ссора возникла между украинскими и арабскими детьми, но быстро переросла в кровавую потасовку взрослых.

О масштабном конфликте с участием мигрантов сообщил журналист Ростислав Демчук на своей странице в социальной сети Facebook.

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Сообщения о конфликте в парке Ойпена

Автор публикации отмечает, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 30 августа, в городском парке, где отдыхало несколько украинских семей с детьми, а рядом играли в футбол дети арабского происхождения.

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«Сейчас никто не может объяснить, с чего начался конфликт, но украинские родители вынуждены были встать на защиту своих детей после того, как в них полетели камни со стороны детей арабов. На месте конфликта, как свидетельствует местная полиция, собралось не менее 50 человек», — описывает начало этой стычки журналист.

После этого завязалась драка, и украинцы сразу вызвали стражей порядка для урегулирования ситуации. Один из мужчин, вооруженный тесаком, взятым из соседней арабской шашлычной, бросился на присутствующих, несмотря на предостережение полиции, из-за чего патрульные были вынуждены применить табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений нападавший скончался.

«В ответ на это представители арабской общины Ойпена объявили антиукраинский джихад и пригрозили вырезать всех проживающих в городе украинцев. Хочется, чтобы в посольстве Украины в Бельгии обратили внимание на этот факт и встали на защиту украинских семей», — отметил автор сообщения.

Что пишут бельгийские СМИ

Местные журналисты активно освещают этот трагический инцидент, однако ни в одной из публикаций не упоминаются ни украинские беженцы, ни угрозы джихада со стороны каких-либо общин. На основе официальных отчетов полиции и прокуратуры европейские медиа описывают несколько иную хронологию трагического вечера на площади Шайблерплац.

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Как отмечает издание VRT NWS, конфликт начался около половины седьмого вечера из-за ссоры между детьми, которые вместе учатся в одной школе. Впоследствии в спор вмешались родители, ситуация вышла из-под контроля, и в парке собралось около пятидесяти человек. Когда полиция прибыла для наведения порядка, 42-летний мужчина с ножом напал на другого человека, после чего полицейский дважды выстрелил в него.

По данным общественного вещателя BRF, еще один человек получил ножевое ранение при попытке остановить нападавшего, но сейчас он находится под наблюдением медиков и его жизни ничего не угрожает. Позже возле больницы собралась группа из 60 родственников и друзей погибшего, однако полиция заставила их мирно разойтись. Следователи уже установили тридцать свидетелей и начали первые допросы.

В свою очередь The Brussels Times уточняет, что погибший мужчина был отцом четырех детей и проживал в городе Ойпен уже несколько лет. Правоохранительные органы Бельгии открыли два отдельных расследования: одно касается самой потасовки и нападения с ножом, а другое должно оценить правомерность применения огнестрельного оружия полицейским.

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