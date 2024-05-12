Обещания Польши вернуть военнообязанных украинцев: СМИ оценили последствия

После обязательства Польши вернуть уклонистов назад в Украину, многие предполагают, что мужчины уедут в другие страны, чтобы избежать мобилизации.

Польша пообещала Украине помочь в репатриации мужчин, скрывающихся от мобилизации на ее территории. Это вызывает сложные этические вопросы и может негативно повлиять на экономику Польши.

Об этом пишет Forbes.

Авторы статьи отмечают, что значительная часть украинских мужчин, которые получили временное убежище в Польше, будут пытаться переехать в другие страны, чтобы избежать воинской службы.

По данным журналистов, спасение от войны в Польше нашли более миллиона украинцев. Почти 371 тысяча из них – мужчины призывного возраста, которые по закону могут быть призваны в армию во время войны. Пока нет достоверной статистики, сколько из них имеют реальные основания для отсрочки от мобилизации.

Большинство украинских граждан, приехавших в Польшу после начала полномасштабного вторжения России, получили там временную защиту. Этот статус позволяет им работать и получать государственные услуги даже при отсутствии действительного удостоверения личности. Это положение внедрено до 30 июня этого года, и пока неизвестно, продлит ли правительство Польши его действие.

В такой ситуации Польша может потерять часть рабочей силы, полученной ее экономикой после приезда украинских беженцев. Вместе с мужчинами страну могут покинуть и члены их семей. А те, кто по каким-то причинам не сможет уехать, пополнит ряды нелегалов или перейдет в теневой сектор экономики.

Соглашение об упрощении исполнения судебных решений в обеих странах, подписанное Варшавой и Киевом, означает, что заочные судебные приговоры уклонистам, вынесенным в Украине, будут исполняться в Польше.

"Если это произойдет в больших масштабах, может состояться массовый выезд украинских граждан призывного возраста из Польши", – отметил Андрей Арканюк, специалист по легализации занятости в агентстве по трудоустройству Contrain Group.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, вклад украинских беженцев в ВВП Польши в 2023 году составил 0,7-1,1%, а в долгосрочной перспективе может вырасти до 0,9-1,35%.

При этом доходы сектора государственного управления Польши выросли на 2,5-3,4 млрд долларов в 2022 году и на 3,6-4,9 млрд долларов в 2023 году. Это произошло благодаря увеличению фонда заработной платы, росту частного потребления и притоку иностранного капитала. При этом государственные расходы на беженцев составили 3,75 млрд долларов в первый год войны и всего 1,25 млрд долларов в прошлом году.

К тому же многие украинские беженцы предпочитают вести собственный бизнес. В 2023 году почти 10% от общего количества стартапов в Польше зарегистрировали именно украинские беженцы, при этом подавляющее большинство работает в сфере строительства, информационных, коммуникационных и других услуг. Такая тенденция имела бы долгосрочные перспективы для развития польской экономики, но теперь ситуация становится труднопрогнозируемой.

Кроме негативного влияния на экономику, обещания польского правительства вызвали прения относительно этичности такого решения. К примеру, о неприемлемости репатриации лиц, которым официально предоставлено убежище, уже заявили правительства Германии и Эстонии.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна "взять на себя инициативу", чтобы создать механизм реализации соглашения по выполнению судебных решений и репатриации, поскольку для Польши это "этически двусмысленно".

"Хотя мы, конечно, понимаем, что Украине нужны защитники, чтобы защитить свою Родину", – добавил Сикорский.

Напомним, Польша выдала Украине двух военнообязанных мужчин, пытавшихся вплавь через реку Тиса незаконно пересечь границу. Как сообщает Государственная пограничная служба, оба случая произошли на пасхальные выходные 4 и 5 мая.

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