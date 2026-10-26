Обещают работу — оказываются на фронте: Россия массово вербует африканцев — Bloomberg

Африка (иллюстративная фотография) / © Reuters

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Россия расширяет кампанию по вербовке граждан африканских стран для службы в своей армии и все более активно сосредотачивается на беднейших государствах континента.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на презентацию, полученную от источников, знакомых с данными украинской разведки.

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По информации издания, в первые девять месяцев 2026 года Россия значительно активизировала набор в Бурунди, Зимбабве, Сьерра-Леоне и ряде других стран. В документе отмечается, что целью кампании является «компенсация огромных потерь и нехватки людей для мобилизации».

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В частности, с 1 января по 30 сентября Россия, по приведенным данным, завербовала 699 мужчин из Бурунди — против 30 за весь 2025 год. Из Зимбабве количество завербованных выросло с 65 до 530 человек.

Заметное увеличение также зафиксировали в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Судане и Камеруне.

По данным украинской стороны, всего удалось идентифицировать 45 959 иностранцев из 151 страны, заключивших контракты с российскими военными. Из них 5451 — граждане африканских государств.

Людей могут завлекать обещаниями гражданской работы

Bloomberg отмечает, что потенциальным рекрутам нередко предлагают работу в сфере транспорта, питания или других гражданских отраслях. Также сообщалось о значительных выплатах за подписание контракта, зарплаты и перспективы получения российского гражданства.

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В презентации, в частности, была реклама, которую, вероятно, использовали в Зимбабве. На ней изображен африканец в военной форме и предлагается программа для специалистов из Зимбабве с ограниченным количеством мест. При этом прямо не говорилось, что участников могут отправить на фронт в Украину.

Отдельно Россия впервые с начала полномасштабной войны начала вербовку на Мадагаскаре.

В то же время, по меньшей мере, в девяти африканских странах набор непосредственно в армию фактически приостановили. При этом граждан этих государств, по данным презентации, пытаются привлекать к работе в российской оборонной промышленности.

ООН заявила об обмане и принуждении

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине в своем отчете заявила, что российские власти были причастны к вербовке людей из 29 стран путем обмана или принуждения.

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По выводам комиссии, действовала международная сеть посредников, организовавших переезд людей в Россию. По прибытии некоторых из них заставляли подписывать контракты, содержание которых они не понимали, а затем направляли в российские вооруженные силы.

Выводы комиссии базируются на 245 интервью с иностранцами, которые попали в плен к украинским военным или вернулись домой, а также с членами их семей.

На проблему уже отреагировали несколько африканских стран. Ботсвана и Южная Африка публично предостерегали граждан от предложений высокооплачиваемой работы в России. В Зимбабве задержали двоих граждан РФ, подозреваемых в вербовке.

Власти Ботсваны также сообщили, что 15 ее граждан, которых завербовали, пропали без вести. Кения и Гана напрямую обращались в Москву с требованием прекратить такую деятельность. По словам кенийских политиков, Россия могла завербовать не менее тысячи граждан страны.

Кремль на запрос Bloomberg относительно этих данных не ответил. Российские власти публично не признавали использование иностранцев для пополнения армии и заявляли, что у нихдостаточно человеческих ресурсов для ведения войны.

Россия расширяет присутствие в Африке через структуры "Вагнера"

Активизация вербовки африканцев происходит на фоне более широкого расширения российского присутствия на континенте. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что после гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина его сын Павел сохранил и расширил операции структуры в Центральноафриканской Республике.

По данным издания, связанный с Пригожиным бизнес в регионе приносит более 400 млн долларов в год. Наемники контролируют золотые рудники, обеспечивают охрану президента ЦАР и участвуют в боях против повстанцев.

Кроме того, структуры "Вагнера" занимаются торговлей оружием в Судане и Ливии, а также развивают коммерческий и теневой бизнес, в частности производство алкоголя и торговлю трамадолом.

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