Обеспокоенность России по поводу НАТО будет обсуждена на отдельной встрече — Байден

Обеспокоенность России по поводу НАТО будет обсуждена на отдельной встрече — Байден

Американский президент отрицает возможность применения армии США для сдерживания российской агрессии в Украине.

До пятницы, 10 декабря, представители США и, по меньшей мере, четырех союзников по Альянсу намерены объявить о встрече на высоком уровне с делегацией России.

Как передает Reuters, об этом заявил в среду, 8 декабря, президент США Джо Байден журналистам, комментируя недавнюю онлайн-встречу с российским президентом Путиным.

По его словам, до конца этой недели будет объявлено о встрече на высоком уровне с Россией и, по крайней мере, четырьмя основными союзниками по НАТО. На этой встрече планируется "обсудить обеспокоенность России в отношении НАТО в целом", а также вопрос "снижения напряженности на восточном фронте".

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В то же время Байден отметил, что у Соединенных Штатов есть моральные и юридические обязательства защищать союзников по НАТО в случае нападения, но это обязательство не распространяется на Украину.

"Это не обсуждается", — ответил Байден на вопрос о том, будут ли американские войска применяться для предотвращения вторжения России в Украину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает вступление Украины в НАТО неприемлемым. По его мнению, это подрывает безопасность России.

Напомним, в среду, 8 декабря, Путин сообщил, что одним из итогов его онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом станет создание отдельной структуры, на которой будет проходить обсуждение вопросов безопасности, включая ситуацию вокруг Украины.

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