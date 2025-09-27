"Обеспокоенные выживанием": Лукашенко сказал, о чем говорил с Путиным в Кремле

Диктаторы России и Беларуси обсуждали вызовы выживания в «сложные времена» / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о деталях своего визита в Москву и переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, главная тема их многовременной встречи касалась выживания обоих государств в современных геополитических условиях.

Видео общения Лукашенко "с народом" опубликовало оппозиционное белорусское издание NEXTA.

Лукашенко заявил, что в преддверии визита в Могилевскую область он провел в Кремле длительные переговоры с президентом РФ, посвященные «выживанию» в сложные времена.

Реклама

«Вчера практически весь день мы сидели с Путиным и думали, как нам выжить в эти сложные времена. Россия, империя огромная, богатая, несметное богатство. А сегодня думаем, как выжить вместе. Казалось бы, что там думать – все под ногами, но ничего подобного», – сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор добавил, что мир «переделывают, рвут на куски» и «начинают душить».

Лукашенко также воспользовался случаем, чтобы напугать белорусов, которые, по его мнению, «плохо работают», возможной войной.

«От нас не отстанут… Ну, неужели нужно, чтобы наше поколение снова прошло через войну?» – заявил он людям.

Реклама

Лукашенко также сообщил, что у России есть «очень хорошее» предложение для Украины, на которое Киеву «стоит согласиться», чтобы не «потерять страну».

Напомним, Белоруссия оказалась в центре геополитических игр между США и Россией. По словам Вадима Денисенко, ядерное оружие может быть частью договоренностей между Путиным и Трампом, а инструментом в этой опасной игре уже стала Белоруссия.