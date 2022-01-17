Обесточены тысячи домов, а самолеты не могут приземлиться: Латвию накрыл сильный ураган (фото)

Обесточены тысячи домов, а самолеты не могут приземлиться: Латвию накрыл сильный ураган (фото)

Такой сильной бури в Риге не было с января 2005 года.

В понедельник, 17 января, сильный ураганный ветер накрыл Латвию. В результате непогоды уже несколько часов самолеты не могут приземлиться в аэропорту Риги, а в западной части страны без электричества осталось около 7 000 абонентов.

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что в середине дня порывы ветра местами достигали 30-32 метров в секунду. В столице – до 28 метров в секунду. Сообщается об упавших деревьях и сорванных крышах, вызовы в службу спасения поступают фактически каждые две минуты.

Также известно, что в западной части Латвии без электричества осталось около 7 000 абонентов. Из-за непогоды в Риге опаздывает общественный транспорт. А аэропорт сообщил, что рейсы задерживаются, а некоторые перенаправляются в аэропорты других стран. Пассажиров призывают следить за информацией о статусе рейса на домашней странице авиакомпаний и рижского аэропорта.

Напомним, что в Украине также предупредили об ухудшении погоды. Ожидается снеголавинная опасность. Связано это с сильными снегопадами, прогнозируемыми на 17-18 января.

Гидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра | Погода в Украине

Читайте также: