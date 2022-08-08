Объездной Гомеля везли новую партию ракет, а в аэропорт прилетал Ил-76 ВКС РФ: наблюдатели рассказали, что происходит в Беларуси

На аэродромах Беларуси были замечены Ил-76 ВКС РФ и Ил-76 ВВС РБ, на трассах — тентовый МАЗ ВС РБ, а на объездной Гомеля видели два российских трала, загруженных ракетами для ЗРК С-300/С-400.

Об этом свидетельствует мониторинг военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 7 августа, сообщает "Белорусский Гаюн".

Так, самолет Ил-76 ВКС РФ (RA-76604) приземлился в аэропорту "Гомель" в 07:00. Вылетел оттуда он в 08:20 в сторону Москвы/Востока. Отмечается, что это тот же самолет, который прилетал 5 августа.

Также читайте Угрожает нашему существованию: в Беларуси поностальгировали по СССР и пригрозили Польше войной

Еще один Ил-76 ВВС РБ сел в "Мачулищах" в 12:40.

Также в 08:30 в Бресте на ул. Героев Обороны Брестской Крепости — Парк Культуры и Отдыха 1 Мая двигался тентовый МАЗ ВС РБ с солдатами.

На трассе М8 (объездная Гомеля), пересечение трасс М5 и М8 – сечение трасс М8 и М10, в 08:50 было замечено два трала ВС РФ, каждый с четырьмя ракетами для ЗРК С-300/С-400.

В 10:30 и Мозыре по ул. Пролетарская – мост через Припять двигался тентовый КамАЗ ВС РФ.

Движение тентового МАЗ-4371 ВС РБ заметили днем на трассе Р53, д. Новая жизнь (Смолевичский район, Минская область) – Смолевичи (Минская область).

Напомним, в Беларуси оккупанты разворачивают дополнительные силы ПВО.

Читайте также: