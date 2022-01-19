Обезглавленные лебеди и мертвая лиса: на "озере ужаса" орудует садист, который пытает и убивает животных

Садиста разыскивает полиция.
В столице Великобритании Лондоне, в районе Темзмид, орудует жестоко садист, который пытает и убивает животных.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Садист убивает животных на озере Саутмир, из-за чего этот водоем уже назвали "озеро ужаса". Там уже месяц находят мертвыми животных и птиц.
Основательница фонда Gabo Wildlife Карли Арлен рассказала, что она на озере нашла мертвыми несколько лебедей. У них были окровавленные шеи и отрезанные головы.
Через несколько дней зоозащитница обнаружила на озере мертвую лису. Ее сначала пытали, а затем застрелили.
"Убийства диких животных становятся все чаще и ужаснее. Когда я вытащила лису из озера и взяла ее тело для осмотра, я увидела ужас на ее лице", — говорит Карли Арлен.
Зоозащитники полагают, что на озере орудует садист. Поэтому они установили там камеры видеонаблюдения и заявили в полицию.
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