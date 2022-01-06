Обезглавлены тела и сотни пострадавших правоохранителей: в Казахстане продолжаются массовые протесты

Обезглавлены тела и сотни пострадавших правоохранителей: в Казахстане продолжаются массовые протесты

Казахские госСМИ сообщают, что обезглавленное тело мужчины, найденное в Алматы, принадлежит якобы работнику правоохранительных органов страны.

В Казахстане в результате протестов пострадали более 350 стражей порядка, еще 13 погибли.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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Отмечается, что из-за столкновений в Казахстане пострадали 353 правоохранителя, 13 — погибли.

Кроме того, российское издание РИА Новости со ссылкой на казахские государственные СМИ сообщает, что обезглавленное тело мужчины, найденное в Алматы, принадлежит якобы работнику правоохранительных органов страны.

Telegram-канал Mash заявляет, что обезглавленными нашли двоих из 13 погибших правоохранителей в Алматы.

Напомним, во время, как власти называют, "антитеррористической операции" в захваченном протестующими аэропорту погибли двое военных Вооруженных сил Казахстана. Информация официально подтверждена не была.

Протесты из-за цены на газ в стране начались несколько дней назад. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела к боевой готовности авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

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