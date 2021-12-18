Обезьяны массово сбрасывают с высоты собак в Индии после того, как те убили их детеныша: видео схватки

Обезьяны тоже начали нападения на людей.
Мстительные обезьяны устроили "войну" с 250 собаками в одном из сел Индии, а затем начали нападения и на людей, в частности детей.
Об этом сообщает The Mirror.
Считается, что смертельные нападения были совершены разъяренными обезьяны после того, как стая собак убила детеныша приматов. Согласно сообщениям местных СМИ, обезьяны в двух селах в западном штате Махараштра были взбешены убийством и жестоко мстили в течение последнего месяца.
Свидетели утверждают, что "война" началась после убийства собаками обезьяньего детеныша. Жители села рассказали, что на следующий день обезьяны начали хватать щенков, затягивать их на крыши домов и сбрасывать вниз.
На одном из кадров изображено, как обезьяна несет щенка к краю строения, а на отдельных кадрах изображены преследования собак и приматов на улицах.
Сообщается, что местные жители сами вмешались в попытки спасти собак, но некоторые получили телесные повреждения. СМИ сообщили о случае, когда приматы набросились на восьмилетнего школьника, которого удалось спасти только усилиями нескольких мужчин, забросавших приматов камнями.
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