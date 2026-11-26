Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Ведущие европейские лидеры меняют подход к контактам с Кремлем: несмотря на отсутствие иллюзий по поводу быстрого мира, Европа готова возобновить прямой диалог с Владимиром Путиным, чтобы защитить собственную архитектуру безопасности и не позволить США вести сепаратные переговоры с Москвой.

Еще недавно любое приглашение от главы Кремля, по которому выдан ордер Международного уголовного суда за военные преступления, в европейских столицах воспринимали бы как откровенную провокацию. Однако 19 ноября в китайском Шэньчжэне после встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом (названным российским диктатором своим «другом») Путин бросил вызов европейцам: «Пусть приезжают в Москву и прояснят свою позицию по архитектуре безопасности после войны».

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Как отмечает издание Le Monde, сегодня настроения в ЕС кардинально изменились. Европейские столицы устали сидеть на приставном стуле во время мирных переговоров при посредничестве США, где фактически решается судьба самого континента.

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Почему Европа соглашается на диалог

В преддверии внеочередного саммита ЕС в Брюсселе (26–27 ноября), посвященного финансированию Украины, сразу несколько ключевых политиков сделали синхронные заявления.

Германия

Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что отказ от диалога «пошлет абсолютно неправильный сигнал», а канцлер Фридрих Мерц 23 ноября в Берлине прямо заявил: «Европа готова вести переговоры с Россией».

Франция

В Елисейском дворце подтвердили заинтересованность в открытии канала связи с Москвой, напомнив о предыдущих попытках Эммануэля Макрона поддерживать контакт с Кремлем.

Финляндия

Президент Александр Стубб, еще 27 октября вместе с норвежским премьером говоривший с Путиным телефоном, призвал коллег отвергнуть оговорку и обсудить будущие отношения России с ЕС и НАТО.

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Поездка непосредственно в Москву стала символической победой для агрессора, поэтому европейцы настаивают на нейтральных площадках. Главная цель — поймать Путина в его ловушку: перед Дональдом Трампом он пытается выглядеть «миротворцем», так что теперь ему придется отвечать за свои слова перед объединенной Европой.

Единый фронт против скепсиса США

Ранее американский посредник Джаред Кушнер высмеивал разрозненность ЕС, заявляя в ходе переговоров в Абу-Даби, что выбрать одного переговорщика от Европы сложнее, чем убедить Россию вовлечь европейцев в процесс.

Ответом стала встреча в Берлине 19 ноября: Европа решила делегировать на переговоры общую группу советников от Франции, Германии, Великобритании, Италии, приграничной Польши, а также представителей институтов ЕС и НАТО.

«Такой ареопаг может показаться громоздким, но демонстрация единства перед россиянами — так же, как это сработало с Трампом после его встречи с Путиным на Аляске летом 2025 года — способна изменить правила игры», — объясняет исследовательница Немецкого фонда Маршалла Тара Варма.

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Иллюзий нет: Путин тянет время до выборов 2027 года

В Париже, Лондоне и Варшаве никто не питает надежд, что переговоры принесут мир в краткосрочной перспективе.

«Стратегия России не изменилась через четыре года: Путин хочет уничтожить Украину. Сейчас он бьет по энергетике, чтобы пытать украинцев холодом, и пытается выиграть время до выборов 2027 года во Франции, Германии, Польше, Италии и Греции», — отмечает восточноевропейский дипломат, указывая на надежду Кремля на приход к власти ультраправых сил типа Марин Ле Пен.

Однако участие Европы стало критически необходимым из-за того, что Путин навязал спецпосланникам Трампа (Джареду Кушнеру и Стиву Виткоффу) обсуждение глобальной безопасности Европы — в частности свою навязчивую идею отбросить НАТО к границам 1997 года. «Европа ни при каких обстоятельствах не должна позволить США говорить от ее имени», — подчеркивает декан Парижской школы международных отношений Аранча Гонсалес.

Возвращение к вопросу вступления Украины в НАТО

Пока Вашингтон ищет быстрые компромиссы — например, идеи Кушнера о гарантиях безопасности «вроде 5-й статьи НАТО» (которые Москва сразу отвергла, а европейские дипломаты назвали невозможными, напомнив фразу Бжезинского о том, что «нельзя быть немного беременной»), — ЕС намерен задать жесткие рамки.

Несмотря на то, что для Кремля эта тема «радиоактивна», Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц снова вернули в повестку дня вопросы полноценного членства Украины в Альянсе. 23 ноября канцлер ФРГ публично признал ошибкой отказ предоставить Киеву ПДЧ на саммите в Бухаресте в 2008 году: «Если бы Украина тогда стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать».

Эксперты соглашаются: сегодня у Украины одна из самых мощных армий, и для безопасности континента гораздо выгоднее, чтобы она была внутри Альянса, а не за его пределами. Как резюмировал в Берлине генсек НАТО Марк Рютте, обращаясь одновременно и к Путину, и к Трампу: «НАТО никому не угрожает. Мы укрепляем Североатлантический союз, чтобы защитить нашу свободу».

Напомним, Россия наращивает военное присутствие вблизи границ стран НАТО, создает новые армейские группировки и проверяет возможности противовоздушной обороны Альянса.

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