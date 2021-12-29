"Оскорбление правозащитной деятельности": США и Евросоюз осудили ликвидацию "Мемориала" в России

Организация изучила русские репрессии и политические дела в современной РФ.

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз осудили закрытие правозащитной организации "Мемориал" в России.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 декабря.

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В Брюсселе подчеркнули, что таким запретом ошарашены. В Вашингтоне назвали это "оскорблением правозащитной деятельности во всем мире". Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ликвидация "Мемориала" отражает "стремительно сокращающуюся эру пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России".

В преддверии решения о закрытии организации принял Верховный суд России. Почти три десятилетия "Мемориал" исследовал советские репрессии и создал подробную базу данных с именами репрессированных. Организация продолжала учить политически мотивированные дела против активистов уже в современной России.

США и ЕС осудили закрытие правозащитной организации "Мемориал" в России | Новости мира

В версии российского Верховного Суда общество "Мемориал" создавало "лживый образ СССР как террористического государства". Организацию также обвинили в нарушении закона об иностранных агентах. Там уже заявили: будут искать законные способы продолжить работу в России.

Как сообщалось, после решения суда под его зданием начался митинг. Люди скандировали "позор". На место сразу подтащили полицию и начались задержания.

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