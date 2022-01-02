"Обидеть женщину — значит оскорбить Бога": о чем говорил Папа Римский во время первой проповеди в 2022 году

По его словам, матери знают, как преодолевать препятствия, разногласия и как достичь мира.
Папа Римский Франциск выступает против насилия в отношении женщин и считает, что оскорбить женщину – все равно, что обидеть Бога. Он отметил, что матери и женщины не пытаются эксплуатировать этот мир, а дарят ему свою жизнь.
Об этом он сказал в субботу, 1 января, во время первой проповеди в 2022 году в день торжества Пресвятой Богородицы и Всемирный день мира, сообщает DW.
"Сколько насилия в отношении женщин! Этому должен быть конец! Обидеть женщину — значит оскорбить Бога, принявшего человеческое естество от женщины", — отметил понтифик во время литургии.
По его словам, матери знают, как преодолевать препятствия, разногласия и как достичь мира. Так им удается превратить проблемы в возможности возрождения и роста.
Напомним:
25 декабря, когда римо-католики праздновали Рождество Христово, Папа Римский Франциск провел традиционную праздничную мессу в Ватикане. Служба длилась полтора часа. Желающих прийти было много, но из-за пандемии количество посетителей было ограничено.
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