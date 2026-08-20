Обижал украинок в Испании: в Польше выдвинули обвинения местному жителю

25-летний поляк в аэропорту Малаги / © скриншот с видео

Реклама

Обвинения в оскорблении двух гражданок Украины из-за их национальности в аэропорту Малаги (Испания) услышал 25-летний житель Велицкого повета (Малопольское воеводство). Об инциденте стало известно из соцсетей. В полиции Кракова объяснили, что, хотя инцидент произошел за границей, не исключено, что мужчине придется отвечать перед польской правоохранительной системой.

Об этом пишет польско-украинский информационный портал inPoland.

Реклама

Расследование по делу проводит уездное управление полиции в Кракове под наблюдением прокуратуры. Инцидент произошел 28 июля в аэропорту Малаги вскоре после того, как пассажиры покинули самолет, прилетевший в Испанию из Кракова. По информации правоохранителей, полученные доказательства указывают на то, что имели место образы двух украинок. В уездном управлении полиции Кракова отметили, что оскорбления могли быть вызваны национальностью пострадавших.

Реклама

После возвращения в Польшу женщины сообщили о возможности совершения преступления. К делу приобщена видеозапись поведения поляка в испанском аэропорту.

Полицейские установили на видео 25-летний житель Велицкого уезда. В полиции рассказали, что по возвращении в Польшу мужчине было предъявлено обвинение в публичном оскорблении лица из-за его национальности, как это предусмотрено статьей 257 Уголовного кодекса, и принуждении другого к определенному поведению, в соответствии со статьей 191, пункта 1 Уголовного кодекса.

Правоохранители подчеркнули, что польская уголовная ответственность может применяться к гражданам Польши, даже если преступление было совершено в другой стране. Однако одним из условий является то, признано ли соответствующее действие также в стране, где она была совершена. Полицейское расследование этого дела все еще продолжается, и по его завершении материалы будут переданы в прокуратуру.

Ранее в Польше произошел очередной языковой инцидент против украинских беженцев. Неизвестный открыл огонь по окнам квартиры, где находились украинцы, потому, что они общались на родном языке.

Реклама

Новости партнеров