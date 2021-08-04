Облако дыма затянула небо над Афинами: из-за лесных пожаров тысячи людей покидают свои дома

Сообщений о пострадавших пока нет.

Массовая эвакуация возле греческой столицы — тысячи людей покидают свои дома к северу от Афин, поскольку огонь лесных пожаров подошел вплотную к домам.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 августа.

Остановить пламя пытается свыше полутысячи пожарных, они используют авиацию. Сообщений о пострадавших пока нет, однако, огонь повредил несколько зданий. Огромное облако дыма от пожаров затянула небо над Афинами.

Греция сейчас страдает еще и от сильнейшей за три десятилетия жары, которая мешает тушить пожары и приводит к перебоям с электричеством. Власти Афин ограничила работу знаменитого Акрополя до полудня, а в остальных регионах страны в самую жаркую часть дня не будут работать некоторые государственные учреждения.

Напомним, от масштабных лесных пожаров страдает и Турция — страна пылает восьмые сутки подряд : жертвами пожара стали уже восемь человек, более 800 получили травмы. Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии. Огонь добрался к туристическим регионам — пылает недалеко от города Трогир. Горят пять сотен гектаров лесов и кустарников и потушить пламя не удается. Пожар приблизилась к населенным пунктам и трассам государственного значения.

Новости мира: из-за огня лесных пожаров тысячи людей вынуждены покидать дома к северу от Афин

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