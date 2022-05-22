Облезлый домик с перекособоченным забором: в России подожгли уже 13-й военкомат (фото)

Облезлый домик с перекособоченным забором: в России подожгли уже 13-й военкомат (фото)

В России в очередной раз подожгли военкомат.

На этот раз инцидент произошел в поселке Игра в Удмуртии.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

Здание военкомата подожгли ночью, бросив "коктейль Молотова". В результате сгорела комната резерва. Отмечается, что комнате якобы не было никаких документов, только личные вещи работников военкомата.

Удмуртский активист Иван Елисеев опубликовал фотографии здания военкомата после пожара.

Фото: Иван Елисеев

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"Фото горящего военкомата в Удмуртии. Уже 13-го в стране. Именно в этом облезлом домике с перекособоченным забором хотели набирать солдат на "войну с НАТО", — написал он.

По словам Елисеев, это и есть подлинное отношение людей к войне, а не фейковые соцопросы и концертики с угнанными бюджетниками.

"И то, что подожгли в поселке, а не в городе, тоже индикатор. В бункере (Путина. — Ред.) хорошо знают о реальной поддержке войны в городах (точнее, ее отсутствии), поэтому не очень хотят слать туда похоронки. И гонят на преступную войну солдат из сел, маленьких городов и самых депрессивных регионов", — отметил Иван Елисеев.

Ранее мы писали, почему в разных регионах России горят военкоматы и кто способен на бунт в стране.

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