Обломки 23-тонной китайской ракеты падают на Землю: место приземления неизвестно

Ближайшее падение Long March 5B станет уже четвертым за последнее время.

Агентство пилотируемых космических полетов Китая (CSMA) запустило третий и последний модуль космической станции Tiangong на ракете-носителе Long March 5B.

Об этом сообщает Space.com.

Теперь 23-тонный корпус носителя Long March 5B падает на Землю. Пока ученые не могут точно определить, куда упадут обломки новой ракеты. Скорость объекта к этому времени достигнет 28 тысяч км/ч.

Консультант офиса главного инженера американской Aerospace Corporation Тед Мюльгаупт отметил, что "88% населения мира находятся под угрозой" из-за китайского космического мусора, который может упасть на них.

"Ответ состоит в том, что у вас гораздо больше шансов выиграть в лотерею сегодня вечером, чем чтобы у вас попал этот объект. Риск для человека составляет 6 на 10 триллионов. Это действительно небольшая вероятность", — сказал Мюльгаупт.

Ранее стало известно, что японская частная компания Interstellar Technologies провела четвертый пуск ракеты собственной разработки MOMO-4, но и он стал провальным – после успешного старта она упала в море.

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