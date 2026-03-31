Обломки иранской кассетной ракеты упали возле посольства Украины в Израиле: какие последствия

Части ракеты упали всего в 30 метрах от дипучреждения, к счастью, посетители были внутри, и никто из них не пострадал.

Обломки иранской кассетной ракеты у посольства Украины в Израиле

Об этом, как передает «РБК-Украина», сообщил глава МИД Андрей Сибига.

По его словам, части ракеты упали всего в 30 метрах от дипучреждения. К счастью, посетители были внутри и никто из них не пострадал.

«Этот инцидент в очередной раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и основные нормы человеческой жизни», — заявил министр.

Напомним, военные Израиля заявляют, что готовы воевать в Иране «в течение следующих недель». Мол, для этого есть и боеприпасы, и люди.

