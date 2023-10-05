Обломки ракет в теле и кокаин в офисе: диктатор Путин рассказал детали о гибели Пригожина

Глава Кремля говорит, что в офисе Пригожина в Петербурге обнаружили кокаин.

В авиакатастрофе, в которой погиб главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, в телах погибших обнаружили обломки ракет.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, передает пропагандистское издание.

По его словам, ему об этом доложил глава СК Александр Бастрыкин.

Также глава Кремля говорит, что в офисе Пригожина в Петербурге обнаружили кокаин.

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"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличных денег, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, нужно было провести такая экспертиза, но она не была проведена", — сказал Путин.

"Вагнер" после гибели Пригожина

Сын Евгения Пригожина, вероятно, будет пытаться договориться с кем-то, чтобы сохранить ПИК "Вагнер" и не распылять бойцов по разным российским подразделениям.

Наемники ППК "Вагнер" после гибели их предводителя Евгения Пригожина, вероятно, продолжат функционировать под руководством Росгвардии.

Российский президент-диктатор Владимир Путин на днях встретился с экскомандиром ПИК "Вагнер" Андреем Трошевым и поручил ему собрать новые подразделения для войны против Украины.

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