Обломки ракеты упали возле важнейших святынь Иерусалима: видео

Взрыв на месте падения обломка ракеты в Иерусалиме / © скриншот с видео

В пятницу, 20 марта, в еврейском квартале Старого города Иерусалима, вблизи главных святынь трех религий, упал обломок перехваченной иранской ракеты. Это произошло примерно в 400 метрах от мечети Аль-Акса, Стены Плача и Храма Гроба Господня.

Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на журналистов AFP, которые находились на месте происшествия и видели повреждения.

Полиция оцепила место происшествия в Еврейском квартале Старого города вскоре после того, как несколько громких взрывов всколыхнули центр Иерусалима.

Местные жители выразили обеспокоенность тем, что мишенями иранских атак стали еврейская, христианская и мусульманская общины.

Израильские военные написали на X: «Старый город в Иерусалиме, прямо возле Храмовой горы, пострадал от обломков иранских ракет».

Командир полиции Старого города Израиля Двор Тамим заявил, что взрыв был вызван «ударом ракеты, а не обломками перехватчиков».

Он сказал, что саперная команда проверяет, «что это за ракета».

В более позднем заявлении израильской полиции говорится, что «упавшая боеголовка содержала десятки килограммов взрывчатки».

AFP не смогло самостоятельно проверить, было ли это прямое попадание ракеты или обломки, упавшие после перехвата.

Министерство иностранных дел Израиля обвинило Иран в «нападении на святые места» Иерусалима.

«Иранское нападение на святые места, священные для всех трех религий, свидетельствует о безумии иранского режима, который утверждает, что является религиозным», — говорится в сообщении израильского внешнеполитического ведомства на X.

Житель соседнего района сообщил AFP, что видел объект, падавший прямо с неба, а затем услышал громкий взрыв и увидел, как в воздух поднимается белый дым.

Израильская полиция заявила, что одного человека эвакуировали после получения незначительных травм в результате взрыва.

Напомним, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке главная святыня христианского мира — Храм Гроба Господня в Иерусалиме — остается закрытой уже несколько недель. Впервые в современной истории внутри базилики прекращены литургии во время Великого поста.