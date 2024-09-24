Обломки российского дрона снова нашли в Румынии: Минобороны страны сделало заявление

После атак, совершенных в последние недели российскими войсками на гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины Министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении фрагментов беспилотника, упавшего на румынский берег Дуная.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

"Во вторник, 24 сентября, специалисты исследовали территорию к югу от города Плауру уезда Тульча, где сообщалось о падении фрагментов дрона. Район исследования расположен за пределами жилого периметра населенного пункта, инфраструктура не пострадала", – говорится в сообщении.

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В ходе расследования, проведенного на месте, было установлено, что найденные обломки принадлежат российскому беспилотнику "Герань-2". После обнаружения их отправили на экспертизу.

"Министерство национальной обороны подтверждает решительное осуждение этих атак, осуществленных Российской Федерацией против украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и противоречат нормам международного права", – подчеркнули в оборонном ведомстве Румынии.

Напомним, с начала захватнической войны обломки российских беспилотников несколько раз падали в Румынии. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску в Бухаресте попросил Румынию сбивать российские беспилотники, которые приближаются к воздушному пространству этой страны НАТО.

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