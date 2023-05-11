Обломки российской ракеты в Польше: министр обороны отреагировал на инцидент и сообщил подробности

Польша получала от Украины информацию, что в сторону этого государства движется российская ракета.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в декабре 2022 года ему не сообщили о попадании российской ракеты в воздушное пространство страны, обломки которой обнаружили в Быдгоще. Однако он подчеркнул, что польские военные ее отследили.
Об этом пишут польские издания RMF24 и Polsat.
Мариуш Блащак отметил, что в день инцидента польская армия знала о "воздушном объекте" в небе, однако не доложила об инциденте министру.
"Сразу после появления информации, что объект, найденный под Быдгощом, может быть российской крылатой ракетой, я инициировал инспекцию в оперативном командовании, которое по закону о защите отечества отвечает за защиту границы в воздушном пространстве", – отметил Блащак.
Министр обороны подчеркнул, что 16 декабря Польша получила от Украины информацию о том, что в сторону их страны движется, вероятно, российская ракета. Радары ее зафиксировали и подняли в небо польские и американские истребители.
"В оперативном отчете за 16 декабря, который я получил, была информация, что в тот день не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши, что, как впоследствии выяснилось, было неправдой", — сказал Блащак.
В Польше будут расследовать, почему военные не доложили министру об инциденте. Теперь информацию о случае передадут высшему государственному руководству, которое, вероятно, примет кадровые решения.
Напомним, в конце апреля на севере Польши местные обнаружили в лесу обломки неопознанного военного объекта. По их словам, это была ракета класса "воздух-земля". На ее обломках якобы есть надписи на русском языке. Ракета могла попасть в соседнюю страну во время массированного обстрела Украины в середине декабря 2022 года.
Технологический институт Военно-воздушных сил Польши установил, что найденные в конце апреля обломки на севере Польши в городе Быдгощ, скорее всего, есть от российской Х-55.
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