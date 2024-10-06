Обломки рухнувшего моста через Эльбу получили "вторую жизнь": что придумали в Дрездене 

Предприимчивый владелец одного из сувенирных магазинов в Дрездене придумал, как использовать обломки мост Карола через реку Эльба, который рухнул ночью 11 сентября. Выгоду от затеи Хендрика Дитриха получит не только сувенирная лавка.

Об этом пишет BILD.

Хендрик Дитрих, которому принадлежит сувенирная лавка в Дрездене, решил воспользоваться ситуацией и стал продавать обломки рухнувшего моста. Маленькие камни стоят около 10 евро, большие — 20. На каждом кусочке исторического моста прикреплена табличка с изображением моста после обрушения и датой происшествия.

"Мы предлагаем возможность приобрести осязаемый и ощутимый кусочек памяти. Маленький кусочек моста Карола с сертификатом подлинности от компании, занимавшейся сносом", — объяснил владелец магазина.

Чтобы реализовать свою идею, Дитрих наладил контакты с компанией, которая разбирает завалы после обрушения моста, а затем организовал сбор подходящих фрагментов и их подготовку к продаже.

По словам предпринимателя, в первый же день он продал все 200 заготовленных камней, а на следующий день возле его магазина выстроилась очередь желающих приобрести исторический сувенир, но в свободной продаже их уже нет.

Хендрик Дитрих теперь принимает заказы от тех, кто не успел купить себе обломок моста в свободной продаже, и обещает их выполнить в течение двух недель. Заказчиков предупреждают, что придется подождать, так как на сбор и подготовку камней нужно время.

Владелец лавки отмечает, что выгоду от затеи получит не только его магазин и компания, которая разбирает завалы. По одному евро от каждой покупки обломка моста Карола Дитрих передаст на ремонт дрезденской телебашни.

Напомним, мост в Дрездене обрушился мост из-за слишком тщательного ухода во времена ГДР. По счастливому стечению обстоятельств мост Карола рухнул ночью, через несколько минут после того, как по нему проехал последний трамвай.

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