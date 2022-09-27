Обматерили и "послали" при всех: что известно об устроившем стрельбу в российском военкомате

Сам стрелок повестку не получал, но пришел заступиться за своего друга.

В городе Усть-Илимске Иркутской области 26 сентября 25-летний местный житель Руслан Зинин выстрелил в военкома во время сборов в военкомате.

Мать задержанного Руслана Зинина рассказала, почему ее сын решился на такой шаг. Об этом пишет "Сибирь.Реалии".

По словам женщины, сам Зинин повестку не получал, но ее получил его лучший друг.

"Сын очень расстроился, возмущался, что прислали повестку, а его друг даже в армии не служил. Он все повторял: "Говорили, будет частичная мобилизация, а в итоге всех гребут", — говорит мать стрелка.

Очевидец инцидента в военкомате на условиях анонимности, рассказал, что Руслан Зинин действительно появился в комиссариате утром, а в обед вернулся второй раз.

"У него произошла стычка с военкомом. Тот его обматерил и послал при всех. Разговор начался с вопроса этого стрелка: "Почему призывают не служивших в армии? Мой друг не ходил на срочку даже, ему повестка пришла". Тот его послал и сказал: "Сейчас до****ишься, сам вместо друга своего поедешь" – говорит собеседник издания.

По словам других очевидцев, самодельный обрез Зинин принес в военный комиссариат сам.

"Ну, это байки, что он типа добровольцем вызвался и, получив оружие, начал стрелять. У него ж самопал был. И кто бы ему там в первый день ствол выдал? Вопрос в другом: почему он прошел в комиссариат с оружием без всяких препятствий и не звенел даже – да потому что там даже рамки металлоискателя нет", – рассказал местный житель.

Позже российские следователи после допроса Зинина сообщили, что на стрельбу парень совершил после того, как повестку получил его двоюродный брат, 21-летний Гуров Василий. Также в марте 2022 года во время войны в Украине погиб его лучший друг, 19-летний Даниил.

Знакомый стрелка Александр рассказал, что Зинин "в целом был нормальный, не забулдыга, не лентяй, работал хорошо и психом точно не был".

"Я не знаю, как нужно было довести его до такого. Возможно, потому что у нас с началом этой мобилизации все как с ума посходили. Одни боятся, что "всех загребут". Вторые орут, "надо идти, быстрее это все заканчивать", но при этом добровольцами не идут", — отмечает мужчина.

В издании узнали, что в Усть-Илимске, городе с около 80 тыс. населения, за 4 дня мобилизовали уже около 300 человек. По словам медиков, первый состав мобилизированных отправили з города даже без медкомиссии.

"Что и говорить, у нас тут [в поликлинике] ажиотаж третий день, медкомиссию же проходят. Впереди две очереди мобилизованных, большой объем работы. Первый состав уже отправили, но мы их не обследовали. Может, дальше будут, я не знаю", – говорит главврач местной поликлиники Феодосия Стрекаловская. – Активизировались и те, кто сроду не ходил по врачам, подтвердить то или иное заболевание".

Напомним, что в России мобилизованный мужчина выстрелил в военкома. Он приказал всем присутствующим покинуть зал, а затем открыл огонь.

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