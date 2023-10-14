Обмазалась кровью, чтобы притвориться мертвой: рассказ израильтянки, которой удалось спастись от ХАМАСа

Появляется все большее количество рассказов пострадавших от нападения ХАМАСа напал на Израиль. Май Хаят, работавшая в баре на фестивале у кибуца Реим, поделилась своей историей. К счастью, ей удалось выжить.

Об этом пишет Ynet.

Как стало известно, подруга Май по имени Лирон была убита террористами, а сама девушка – захвачена боевиками в плен для вывоза в сектор Газа. Девушка смогла убежать, но неоднократно считала, что ее убьют. Более того, Май даже была готова к самоубийству, потому что все знают, на какие жуткие преступления способны террористы.

Бежала и молилась

Май вспомнила события того, на первый взгляд, в обычное утро 7 октября. Они с подругой шли к своему трейлеру, чтобы выпить кофе, как вдруг начался ракетный обстрел. Они хотели переждать и уехать домой.

"Вдруг позвонила моя подруга Бар и рассказала, что их обстреливают на дороге, мы с Лироном побежали к полицейским, чтобы попросить подкрепления для людей, которых обстреливают, но быстро поняли, что повсюду террористы. Вокруг царил сплошной хаос. ..", – говорит. девушка.

Девушки скрылись в полицейском командном пункте, сидели вместе с остальными на полу. Все вели себя по-разному: кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то бился в панике, другие сидели молча.

"Я начала обнимать тех, кто плакал и не мог дышать, а Лирон помогала раненым", – отметила Май.

Все это время снаружи раздавались выстрелы. Они стали более четкими и слышными, говорит Май, поэтому полицейские взялись за оружие, чтобы быть начеку.

Испуганно посмотрев друг на друга, они сказали: "В атаку", а потом вернулись к нам и крикнули: "Помолитесь и бегите". Затем полицейские вышли наружу – но сразу погибли друг за другом. Террористы выпустили очередь за полицейским пунктом, затем мгновение воцарилась тишина.

Мы с Лироном уже успели добежать до поля. Я бежала немного впереди, а когда оглянулась назад, то увидела, что Лирон мертвая», – поделилась Май.

Вокруг были другие люди, все бежали изо всех сил, добрались до брошенной машины скорой помощи и скрылись за ней. Выстрелы раздавались со всех сторон.

"Один парень крикнул нам: "Бегите скорее сюда, здесь безопаснее". Я бросилась к нему, остальные остались на месте. Мы побежали с ним дальше – и вскоре увидели приближающуюся машину. Это был один из ребят с фестиваля. "Садитесь быстрее., может, прорвемся", – сказал он. Мы сели в его машину", – сказала она.

Он выехал на дорогу и вдруг начали стрелять. Водитель развернулся, заехал обратно в поле, но машина застряла в песке. Выстрелы не утихали ни на мгновение.

"Мы выскочили из машины, водитель вскоре исчез из поля зрения. Мы снова остались с этим парнем вдвоем. Мы продолжали убегать. Он увидел яму, заскочили в нее, взялись за руки и начали умолять о спасении. Я сказала: "Ты знаешь истории о Холокост, когда люди делали вид мертвых, и на них не обращали внимания? Давай тоже попробуем?". Он присыпал нас песком, и мы лежали так молча примерно час, пока не услышали приближающиеся шаги. Все это время мы молились, чтобы нас "пронесло", — говорит девушка.

К сожалению, этого не произошло. Девушку и парня обнаружили "хаммасовцы". Боевиков было 8. Май была уверена, что сейчас простится с жизнью.

"Но они вытащили нас из ямы, забрали у нас телефоны и все, что было в карманах, и сказали по рации: "Мы захватили еще двоих." Один из террористов заговорил со мной на арабском, но я сказала ему, что ничего не понимаю. Я не кричала, не вела себя агрессивно, меня накрыла апатия.Этот "хаммасовец" надел на меня свою куртку, тогда как остальные смотрели на меня, потому что я была в коротком топе.Похититель надел мне на голову кепку и взял за руку. руке он держал ракету, а во второй – мою руку», – с ужасом вспомнила Май.

В один момент девушка заметила, что боевики что-то ищут в каждом углу. Им нужны были сигареты и напитки. Май казалось, что ей нужно помочь им в этом и тоже искала нужные вещи.

"Я не пыталась сопротивляться. Просто окаменела. Парень, который был со мной, ныл и умолял сохранить ему жизнь, плакал. Я сказала ему: "Не плачь, это их раздражает, все будет хорошо". Сначала он послушался меня. Террористы шли кто-то с ножом, кто-то с молотком. Парень вдруг опустился на колени, стал снова кричать, плакать и умолять отпустить его живым – и вдруг замолчал навсегда. Они убили его прямо у меня на глазах", – рассказала Май.

Один пригрозил зарезать, другой – отпустил

Она осталась с этими извергами одна. Один подходил к Май каждые несколько секунд бил доской по голове, чтобы унизить. Другой держал нож и каждые несколько секунд махал им.

"Но этот террорист, который держал меня за руку, кричал на них, взяв меня под свою защиту. Мы продолжили идти и вскоре дошли до машины. Я решила, что, если они меня у нее затянут, я покончу с собой, бросившись на чем того террориста, убившего моего напарника бегством. Но машина не завелась и мы продолжили уходить", – вспомнила Май.

Тот же террорист с ножом сказал девушке: "Если попытаешься убежать, я убью тебя, как убил твоего друга". Она продолжала стоять. Вместо этого террорист, защищавший ее, вдруг сказал: "Иди".

"Я побежала, оглянулась и увидела, что никто не целится. Я рванула оттуда, как сумасшедшая. Добежала до сцены фестиваля и залезла под нее. Рядом со мной лежало три тела, все в крови. Я вымазала себя кровью, вытекающей из тела одного погибшего, и пролежала так часа три, боясь вздохнуть и шевельнуться.

Три часа продолжалось невероятно долго. Май была уверена, что осталась жива одна из всех участников фестиваля.

"И вдруг я услышала иврит. Я закричала "Спасайте!" Это были наши солдаты. Меня подняли с земли и отвели к вагончику с выжившими парамедиками и другими людьми", — отметила она.

Вокруг шла стрельба. Вместе с Май в вагончике сидели пострадавшие в таком виде, акцентирует она, о котором даже страшно говорить.

"Эти палестинские звери убили мою душу, но я надеюсь, что смогу ее исцелить. Вот кто уже никогда не вернется – это моя подруга Лирон, моя героиня. Никто никогда не сможет мне вернуть ее", – заключил свой рассказ Май.

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