Обмеление Дуная в Сербии: из-под воды появились корабли времен Второй мировой войны

Уровень воды в Дунае из-за засухи упал / © Associated Press

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Уровень воды в Дунае из-за засухи упал настолько, что на поверхности начали появляться корпуса десятков немецких военных кораблей времен Второй мировой войны.

Об этом пишет Associated Press.

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Ржавый корпус одного из кораблей и сломанную мачту обнаружили возле сербского порта Прахово. Некоторые из этих кораблей до сих пор загружены боеприпасами. Они принадлежали Черноморскому флоту нацистской Германии.

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По словам историков, в сентябре 1944 года у Прахова, в ущелье Дуная, специально затопили до 200 немецких военных кораблей, когда они попали под обстрел советских войск. Целью этого шага было замедлить наступление Красной армии на Балканах.

Уровень воды в Дунае из-за засухи упал / © Associated Press

Появление кораблей над поверхностью воды еще раз привлекло внимание к проблеме их очистки из русла Дуная. Сербские власти уже много лет пытаются решить этот вопрос при финансовой поддержке Европейского Союза. Часть судов после войны убрали власти социалистической Югославии, однако большинство осталось на дне из-за находящейся на борту взрывчатки.

Обмеление Дуная — что известно

В сербском Петроварадине из-за очень низкого уровня воды в Дунае застряли грузовые суда. Последствия длительной засухи со всей силой отразились на международном судоходстве. Коммерческим судам разрешено ходить только частично загруженными, чтобы они не застряли на мели. Работа паромных переправ между Румынией и Болгарией временно приостановлена.

Низкий уровень воды уже представляет угрозу для энергоснабжения. Гидро- и атомные электростанции, расположенные на Дунае, останавливаются или работают с ограничениями. В Венгрии уменьшили мощность атомной электростанции «Пакш», использующей воду из Дуная для охлаждения.

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Уровень воды в Дунае из-за засухи упал / © Associated Press

Из-за критически низкого уровня воды на АЭС «Чернавода» в Румынии впервые одновременно снизили мощность обоих реакторов. Было решено даже взорвать побережье Дуная у Извоареле для изменения его течения и охлаждения этой АЭС.

На протяжении веков Дунай был торговым путем, жизненной артерией и символом Европы. Теперь рекордная засуха влияет на судоходство, туризм и энергоснабжение. Ученые предупреждают о более частых волнах жары. То, что сегодня можно наблюдать на Дунае, вскоре может затронуть и многие другие регионы Европы.

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