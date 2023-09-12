Обмен еды на оружие: эксперт назвал самый реалистичный сценарий военного сотрудничества РФ и КНДР

Уже 4 года Северная Корея имеет большие проблемы с продовольствием.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что Россия готовится получить от КНДР оружие и боеприпасы в обмен на продовольствие.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Визит северокорейского Ким Чен Ина в Россию преследует цель передачу складов с боеприпасами. Это могут быть советские боеприпасы, а также собственные разработки. К сожалению, Северная Корея имела возможность производить свои боеприпасы. Фактически, это будет обмен оружия на еду”, — говорит эксперт.

"Не стоит забывать, что уже 4 года подряд КНДР страдает не просто от нехватки ресурсов, которых им не хватает, — у Северной Кореи есть большие проблемы с продовольствием", — пояснил Краев.

Он также предположил, что визит Ким Чен Ина в Россию может быть связан с развитием сотрудничества РФ и КНДР в ядерной сфере.

Россия, которая является большой ресурсной страной, так или иначе найдет продовольствие для Северной Кореи. Для России КНДР является отличным партнером, и они будут менять еду на корейское оружие. Это самый реалистичный сценарий. Конечно, это россияне используют и в пропагандистских целях», — рассказал эксперт.

“Также не следует забывать о еще одном возможном сценарии развития. В частности, о развитии сотрудничества РФ с КНДР в ядерной сфере. Мы ведь прекрасно знаем, что для двух диктаторов ядерное оружие является манипулятивным шантажным фактором», — резюмировал он.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в страну-агрессорку России. Его бронепоезд зафиксировали на станции Хасан, расположенной в одноименном поселке на границе КНДР и РФ.

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