"Обмен и торг не рассматриваю": в России выставили на продажу целый город

"Обмен и торг не рассматриваю": в России выставили на продажу целый город

За дополнительную плату "продавец" предлагал отдать ещё несколько населенных пунктов поблизости и аэропорт.

В России на одном из сайтов объявлений выставили на продажу столицу Алтайского края – город Барнаул, площадью 322 километра. Купить город предлагали за 150 млн. рублей (около 56 млн. гривен).

Об этом сообщает местный телеканал "Катунь 24".

"Город поделён на 4 района. Есть как минимум 4 крупных парка, как минимум 6 крупных торговых центров. Каждый год кто-то обязательно открывает здесь свой бизнес (но пока закрывают больше, чем открывают), за счёт чего в бюджет поступают дополнительные средства", — написал автор объявления.

"Владелец" также подчеркнул, что объект "имеет отопление, проведено электричество, интернет". "Продавец" написал, что в городе есть все "для нормальной жизнедеятельности".

Обмен и торг "владелец" города не рассматривает. Однако за дополнительные 15 миллионов рублей (почти 5,6 млн гривен) готов "отдать в придачу" еще несколько населенных пунктов – Власиху, Спутник и Авиатор. За дополнительные 30 млн рублей (более 11 млн гривен) к стоимости лота продавец предлагал отдать и аэропорт.

Вскоре объявления на сайте заблокированы.

Напомним, в ноябре прошлого года в Барнауле произошла ужасная авария. Товарный поезд, в который врезался легковой автомобиль на переезде, несколько километров тащил авто за собой. Свидетели утверждают, что водителя автомобиля обнаружили в салоне без головы.

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