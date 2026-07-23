Обмен технологиями смерти: Россия готовит Китай к предстоящей войне

Кремлевский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин / © Associated Press

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На фоне продолжительных боевых действий в Украине Пекин получает беспрецедентный доступ к российским военным секретам в обмен на поставку компонентов двойного назначения. Это тесное сотрудничество позволяет китайской армии компенсировать нехватку реального боевого опыта и подготовиться к возможному прямому военному столкновению с Соединенными Штатами Америки.

Об этом пишет The Economist.

Тренировка пехоты и эволюция дронов

С 2024 года китайские солдаты проходят интенсивные тренировки по использованию беспилотников и ведению городских боев на специальном военном полигоне вблизи российского Волгограда. Этот учебный комплекс регулярно используется 8-й армией РФ, являющейся сегодня основой оккупационных сил на востоке Украины.

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Поскольку Китай не участвовал в крупных войнах со времен пограничного конфликта с Вьетнамом в 1979 году, ему критически необходимы свежие тактические данные прямо с поля боя. Китайские офицеры подробно изучают новейшие подходы к штурму командных пунктов, боям в траншеях, полевой медицине и работе в условиях плотного минирования.

Отдельное внимание Пекин уделяет работе российского центра управления беспилотниками «Рубикон», а китайские научно-исследовательские институты уже наладили тесное сотрудничество с Московским авиационным институтом. Также есть сообщения разведки о возможном присутствии китайских военных наблюдателей вблизи украинской линии фронта, которые анализируют работу операторов БПЛА.

Бесшумные субмарины для блокады Тайваня

Кроме сухопутных операций, Москва помогает серьезно модернизировать китайский военно-морской флот, насчитывающий около 60 подлодок. Однако, в отличие от флота США, имеющего около 70 исключительно атомных субмарин, Пекин владеет лишь 12 атомными лодками, а остальные — это дизельные модели, которые медленнее и вынуждены чаще всплывать на поверхность. Именно поэтому американские чиновники убеждены, что Россия активно передает Пекину секретные технологии для создания более тихих атомных субмарин, чтобы преодолеть этот технологический разрыв.

В начале июля текущего года Китай впервые осуществил успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты со своей подлодки. В тот же день стартовали беспрецедентные совместные военно-морские учения двух стран, главной темой которых стала борьба с надводными и подводными дронами, где Китай перенимал опыт россиян в Черном море.

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Специалисты отмечают, что китайские инженеры, вероятно, уже получили доступ к передовым российским технологиям снижения шума, которые используются на субмаринах РФ класса «Акула», хотя секреты самых современных атомных лодок класса «Ясень» Кремль пока пытается скрывать. Эти российские разработки, очевидно, уже были интегрированы в новую ядерную ударную субмарину типа 095, которую КНР успешно спустила на воду в начале 2026 г., а также применяются при строительстве атомного ракетоносца типа 096.

Эти инновации позволят китайским лодкам действовать гораздо свободнее по всему Тихому океану и создавать прямую угрозу американским военным базам во время гипотетического конфликта за Тайвань. Это также станет серьезным вызовом для новой американской стратегии «Hellscape», предусматривающей массированное использование недорогих морских беспилотников для противодействия флоту КНР. В то же время сам Тайвань также активно готовится к противостоянию: с 2022 года остров развивает собственную индустрию беспилотников и принципиально отказался от использования каких-либо китайских компонентов.

Совместный противоракетный щит и космические угрозы

Еще одним стратегическим направлением двустороннего сотрудничества является противовоздушная и противоракетная оборона, где Россия имеет огромный опыт разработки систем раннего предупреждения. Известно, что Кремль открыто помогает Пекину строить радарную систему раннего обнаружения ядерных запусков.

Как свидетельствуют «слитые» западные разведывательные документы, в 2023 году стороны подписали секретное соглашение о разработке совершенно новой системы ПРО, способной останавливать американские баллистические и гиперзвуковые ракеты. Планируется, что этот совместный комплекс по своим характеристикам превзойдет даже самую современную российскую систему С-500.

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Расследование иностранных медиа также обнаружило, что Россия и Китай серьезно обсуждали беспрецедентные планы по выведению из строя спутниковой сети Starlink. В обмен на свои наработки по подавлению Starlink и предоставление боевых разведданных, Кремль надеется получить китайские беспилотники и новейшие технологии искусственного интеллекта.

«Китайцы понимают значимость российских знаний. Они уже осознали, что характер войны меняется, и если вы хотите быть действительно готовыми к боевым действиям, вам нужно учиться у людей, имеющих практический опыт», — подчеркнул бывший советник министра обороны Украины Александр Данилюк.

Кроме технологий, армия КНР чрезвычайно заинтересована в российских полевых данных по работе западного вооружения, в частности, систем HIMARS, которые также защищают Тайвань. Ситуацию усложняет и то, что глава Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро предупреждает о еще одной угрозе — росте военного сотрудничества между Россией, Китаем и Северной Кореей. Любое завершение войны в Украине или даже политический хаос в России позволит этой оси поглотить лучший военный опыт своего партнера и кардинально изменить силовой баланс в Тихоокеанском регионе на десятилетия вперед.

Напомним, Китай занялся сооружением точных полноразмерных макетов американских военных кораблей, истребителей и стратегических объектов Тайваня в пустыне Такла-Макан. Обнародованные спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Пекин использует эти копии как мишени для отработки высокоточных ракетных ударов на фоне роста геополитического напряжения.

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