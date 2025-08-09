Медленное поражение для Киева: CNN об идее «обмена территорий» / © ТСН.ua

Аляска, территория, которую Россия продала Соединенным Штатам 158 лет назад за 7,2 миллиона долларов, станет местом, где российский диктатор Путин попытается «продавить» свое территориальное соглашение век, заставив Киев отдать те участки земли, которые он еще не смог захватить.

Как саммит Трампа и Путина на Аляске может повлечь за собой медленное поражение Украины, пишет CNN.

В издании отмечают, что Киев европейские союзники с вполне понятным ужасом отреагировали на идеи посланника Трампа Стива Уиткоффа о том, что Украина уступит остатки Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня.

В издании описали, как может выглядеть предложение Уиткоффа. CNN отмечает, что Россия близка к окружению двух ключевых донецких городов, Покровска и Константиновки, и может фактически осадить украинские войска, защищающие эти два узла, в ближайшие недели.

По мнению автора статьи, Украина и так потеряет эти два города в ближайшие месяцы.

Потеря остальной Донетчины — главным образом города Краматорск и Славянск — выглядит гораздо неприятнее. Там сейчас живут тысячи мирных жителей, и Москва была бы в восторге от сцен, где города эвакуируются, а российские войска заходят без всякого выстрела.

Что может получить Украина в результате обмена, о котором говорил Трамп?

По мнению издания, речь идет о крошечных участках приграничных территорий, оккупированных Россией в Сумской и Харьковской областях — часть якобы «буферной зоны» Путина. Но это не так уж много.

Главная цель переговоров

В CNN считают, что каждая цель переговоров — прекращение огня. Однако Путин давно считает, что немедленное прекращение огня, которого требуют Соединенные Штаты, Европа и Украина уже несколько месяцев, невозможно без выполнения его требований. Маловероятно, что диктатор изменил свое мнение теперь, когда его войска преобладают на восточной линии фронта.

Издание напоминает, что Путин с самого начала четко дал понять, чего хочет: вся Украина покорена или оккупирована, а также стратегическая перезагрузка отношений с США, предусматривающая отказ от Киева. Его помощник Юрий Ушаков говорил об Аляске как отличном месте для обсуждения экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, и намекнул, что уже было предложено провести повторный саммит в России.

Есть риск того, что между Трампом и Путиным возникнет дружеская атмосфера. Киеву может быть представлен план обмена территориями или захват территории, полностью отвечающий интересам Москвы, при этом старые ультиматумы США относительно помощи и обмена разведывательными данными будут зависеть от принятия Украиной соглашения, которое мы видели ранее.

Путину нужно больше времени, чтобы продолжать завоевывать, и он вот-вот их получит.

Что изменилось с тех пор, как последний раз Трамп «наезжал» на Зеленского

В издании объяснили, что изменилось со времени скандала в Овальном кабинете Трампа с Зеленским. По мнению автора статьи, сейчас находятся два элемента, которых тогда не было.

Во-первых, это Индия и Китай. Они могли дать Путину определенный толчок для встречи с Трампом или, по крайней мере, снова предложить больше формальной дипломатии, и могут быть озабочены тем, что их импорт энергоносителей будет поставлен под угрозу из-за вторичных санкций Трампа.

Во-вторых, Трамп утверждает, что его отношение к Путину изменилось. «Разочарованный», «отвратительно», «подталкивает меня» — все это новички в его лексиконе относительно кремлевского диктатора.

Хотя Трамп, кажется, легко сдерживает себя от того, чтобы причинять Москве настоящую боль, позволяя угрозам и дедлайнам угасать вокруг него, его окружают напоминающие об этом союзники и республиканцы.

Угроза для Украины

«Многое могло бы пойти хорошо. Но сцена готова к чему-то более зловещему. Задумайтесь на мгновение о менталитете Путина. Третья угроза санкций со стороны Трампа исчезла и его силы переходят к периоду стратегической выгоды на передовой», — отмечает CNN.

В ссылке напоминают, что Путин получил свое первое приглашение в США за десятилетие — и это само по себе уже победа. Кроме того, на Аляске он с Трампом обсудит мирный путь в Украине без Украины, обсудит соглашение, по которому ему даже не придется воевать, чтобы получить часть остальных территорий, которые он хочет.

«И это еще до того, как бывший шпион КГБ начнет применять свою очевидную магию к Трампу. До пятницы осталось шесть дней, но даже это расстояние похоже на медленное поражение для Киева», — подытожили в издании.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Сегодня президент Зеленский фактически отклонил предложение президента Трампа, сославшись на Конституцию Украины, которая говорит, что украинская территория неделима и неприкосновенна.

Глава государства сегодня провел ряд разговоров с мировыми лидерами, где посетовал, что Украине навязывают «обмен» территорий без гарантий.

В The New York Times считают, что заявление Зеленского об отказе от предложения Трампа может раздражать Трампа.