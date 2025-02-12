Обмен заключенными между США и РФ: Трамп согласился выдать российского криптомошенника

Освобожденный россиянин Александр Винник был признан виновным во Франции и США в отмывании денег и мошенничестве.

Президент США Дональд Трамп обменял российского заключенного Александра Винника на освобождение американского учителя и бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля.

Об этом пишет New York Post.

Винник был арестован в 2017 году в Греции и экстрадирован во Францию, а затем в США, где его обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Шесть лет до ареста Винник руководил криптовалютной биржей BTC-e, через которую прошли транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов.

В декабре 2020 года Винник был признан виновным французским судом в отмывании денег и приговорен к пяти годам тюремного заключения. В мае 2024 года он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в суде Сан-Франциско.

"Мы рассматриваем это как очень честную сделку. Мы не меняем "торговца смертью" на баскетболистку", — заявил журналистам представитель Белого дома, напомнив про обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на так называемого "торговца смертью" Виктора Бута, организованный администрацией президента Джо Байдена.

Второй представитель администрации Трампа добавил, что Винник сейчас находится под стражей в Северной Калифорнии, ожидая отправки в Россию.

Освобожденный американский учитель Марк Фогель уже вернулся в США вечером вторника, 11 февраля, после трех с половиной лет в российской тюрьме, куда его отправили по обвинению в хранении марихуаны.

"Без избрания президента Трампа ничего этого бы не произошло", – прокомментировал освобождение американского гражданина спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который организовывал возвращение Фогеля домой.

Чиновник отметил, что соглашение об обмене "сформировалось" за последние несколько дней при участии Саудовской Аравии. По информации издания, Трамп также сообщил, что еще один американец, имя которого пока не называется, будет освобожден уже в среду.

Напомним, "торговца смертью" Виктора Бута обменяли на олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер в 2022 году. В России одного из самых крупных в мире нелегальных торговцев оружием встречали как национального героя.

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