Обменянного из плена ВСУ российского капитана застрелил подчиненный на Курщине

Дмитрий Слепнев был убит тремя выстрелами в голову из автомата.

В Курской области подчиненный застрелил капитана вооруженных сил России Дмитрия Слепнева, ранее попавшего в плен в ВСУ, который затем был освобожден по обмену.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Согласно заявлениям, 25 октября в районе населенного пункта Кремяное на Курщине был убит капитан Дмитрий Слепнев – заместитель командира 2-го МСБ 810-й отдельной бригады морской пехоты (военная часть 13140, оккупированный Севастополь).

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"Во время служебного совещания на наблюдательном пункте капитан вступил в словесный конфликт с рядовым Рябовым Александром Сергеевичем. Последний застрелил Слепнева тремя выстрелами в голову из АК-47", – говорится в сообщении.

К слову, в российском Челябинске экс-наемник ЧВК "Вагнера" в полуголом виде бросался на людей с ножом и был застрелен сотрудниками Росгвардии.

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