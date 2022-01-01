"Обмотали грелками, чтобы было тепло": в Сети тролят вид Путина во время записи новогоднего поздравления

Глава страны одел что-то непонятное под пальто.
Президент России Владимир Путин удивил своим внешним видом во время новогоднего поздравления. Глава страны-агрессора надел пальто, торчащее на животе.
В Твиттере опубликовали фото, где Путин стоит на фоне Кремля в пальто, под которым что-то выпирает.
"Объясните, пожалуйста, что здесь происходит?", – подписал публикацию пользователь VestnikStab.
На кадрах поздравления с Новым годом жителей России президент стоит в темном пальто, неестественно выпирающемся на животе, словно туда что-то подмостили.
Пользователи Сети высказали свои мысли по поводу увиденного.
- Когда мерил пальто без броника.
- Человек под пальто обмотался теплым бабушкиным платком.
- Грудь обвисла.
- Может, его грелками обмотали, чтобы было тепло.
- Беременный преемником.
- Как шарик, вдруг может лопнуть.
- За пазухой подарки для россиян.
- Надувательство.
- Съел Россию, теперь раздуло.
Объясните, что здесь происходит? pic.twitter.com/AdQdYElxTD— Вестник Стабильности (анонимный сатирик) (@VestnikStab) January 1, 2022
Напомним, что Байден предупредил Путина, что России не разрешат захватить Украину.
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