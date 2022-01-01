"Обмотали грелками, чтобы было тепло": в Сети тролят вид Путина во время записи новогоднего поздравления

"Обмотали грелками, чтобы было тепло": в Сети тролят вид Путина во время записи новогоднего поздравления

Глава страны одел что-то непонятное под пальто.

Президент России Владимир Путин удивил своим внешним видом во время новогоднего поздравления. Глава страны-агрессора надел пальто, торчащее на животе.

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В Твиттере опубликовали фото, где Путин стоит на фоне Кремля в пальто, под которым что-то выпирает.

"Объясните, пожалуйста, что здесь происходит?", – подписал публикацию пользователь VestnikStab.

На кадрах поздравления с Новым годом жителей России президент стоит в темном пальто, неестественно выпирающемся на животе, словно туда что-то подмостили.

Пользователи Сети высказали свои мысли по поводу увиденного.

Когда мерил пальто без броника.

Человек под пальто обмотался теплым бабушкиным платком.

Грудь обвисла.

Может, его грелками обмотали, чтобы было тепло.

Беременный преемником.

Как шарик, вдруг может лопнуть.

За пазухой подарки для россиян.

Надувательство.

Съел Россию, теперь раздуло.



Напомним, что Байден предупредил Путина, что России не разрешат захватить Украину.

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