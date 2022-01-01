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"Обмотали грелками, чтобы было тепло": в Сети тролят вид Путина во время записи новогоднего поздравления

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"Обмотали грелками, чтобы было тепло": в Сети тролят вид Путина во время записи новогоднего поздравления

Глава страны одел что-то непонятное под пальто.

Президент России Владимир Путин удивил своим внешним видом во время новогоднего поздравления. Глава страны-агрессора надел пальто, торчащее на животе.

В Твиттере опубликовали фото, где Путин стоит на фоне Кремля в пальто, под которым что-то выпирает.

"Объясните, пожалуйста, что здесь происходит?", – подписал публикацию пользователь VestnikStab.

На кадрах поздравления с Новым годом жителей России президент стоит в темном пальто, неестественно выпирающемся на животе, словно туда что-то подмостили.

Пользователи Сети высказали свои мысли по поводу увиденного.

  • Когда мерил пальто без броника.
  • Человек под пальто обмотался теплым бабушкиным платком.
  • Грудь обвисла.
  • Может, его грелками обмотали, чтобы было тепло.
  • Беременный преемником.
  • Как шарик, вдруг может лопнуть.
  • За пазухой подарки для россиян.
  • Надувательство.
  • Съел Россию, теперь раздуло.
  • ©

Напомним, что Байден предупредил Путина, что России не разрешат захватить Украину.

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