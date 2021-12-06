Обнадеживающие данные об "Омикроне" из США и ошибочная COVID-вакцинация младенцев в Бразилии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Киеве от осложнений COVID-19 скончался участник группы "Хорея Казацкая", композитор Даниил Перцов. Читать дальше –>
- В Киеве в результате пожара на рынке "Оболонь", расположенном на улице Героев Днепра, 41, сгорели восемь торговых павильонов. Читать дальше –>
- В бразильском штате Сан-Паулу двух младенцев по ошибке привили вакциной против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech. Читать дальше –>
- Новый штамм COVID-19 "Омикрон" быстро распространяется американскими штатами, однако предварительные данные указывают на то, что он может быть менее опасен, чем "Дельта", заявили в США. Читать дальше –>
- В американском штате Канзас умер бывший лидер большинства в Сенате (с 1985 по 1996 год) Боб Доул, ветеран Второй мировой войны и экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии. Читать дальше –>