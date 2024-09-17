Обнародовано первое фото затонувшего возле "Титаника" батискафа после взрыва

Сейчас продолжаются слушания по поводу катастрофы подлодки и дальнейшие поиски.

Обнародовано первое фото подводного аппарата "Титан" после того, как он взорвался.

Об этом пишет LADbible.

В июне в 2023 году пять человек погибли во время глубокого подводного путешествия на судне OceanGate, чтобы посетить развалины "Титаника".

На борту подлодки находились генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, британский исследователь Гэмиш Хардинг, британско-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын Сулеман и ветеран французского дайвинга Поль-Анри Наржеоле.

После спуска на глубину связь с подводной лодкой "Титан" была потеряна 18 июня.

После огромной поисковой операции, ставшей навязчивой идеей в Интернете, в конце концов было обнаружено "поле обломков", а также то, что, как предполагали, было человеческими останками.

Береговая охрана США подтвердила, что "Титан" был разрушен в результате "катастрофического взрыва".

Ожидаемые двухнедельные слушания по поводу трагедии сейчас проводятся Береговой охраной США в Чарльзтауне, штат Южная Каролина, где также были обнародованы последние слова членов экипажа судна.

Согласно заявлению береговой охраны, слушания преследуют цель "раскрыть факты, связанные с инцидентом, и разработать рекомендации по предотвращению подобных трагедий в будущем".

Обнародованное во время слушаний изображение показывает подлодку "Титан" на дне океана с конусом хвостовой части, торчащей со дна океана на глубине 3775 м, рядом с другими обломками.

Первое фото "Титана" после взрыва / Фото: Pelagic Research Services

Эта фотография была сделана дистанционно управляемым аппаратом 22 июня в 2023 году, когда после трагического инцидента происходил поиск на дне океана.

Первое фото "Титана" после взрыва / Фото: Pelagic Research Services

На слушаниях выяснилось, что экипаж "Титана" общался с персоналом "Полярного принца" посредством текстовых сообщений, но после неоднократных запросов с судна поддержки о глубине и весе подводного аппарата связь была потеряна.

После этого "Полярный принц" послал повторные сообщения, спрашивая, видит ли судно его на своем бортовом дисплее — окончательный ответ "Титана" был "все хорошо".

Тони Ниссен, бывший инженерный директор Oceangate, также выступил на слушаниях, где сказал, что он "не удивлен тем, что подводный аппарат вышел из строя именно там, где он вышел из строя".

В своих показаниях Ниссен утверждал, что, наблюдая за одной из испытываемых моделей, он увидел "скорую декомпрессию", о которой, по его словам, он мало что знал, кроме того, что "были еще две модели, которые они испытывали раньше".

Бывший директор утверждает, что он сказал Брайану Спенсеру, генеральному директору компании, с которой был заключен контракт на изготовление корпуса, что конструкция "не отвечает требованиям". Однако Спенсер, по словам Ниссена, "не желал менять ничего из того, что он сделал".

Подлодка "Титан" также не была официально классифицирована Классификационным обществом, организацией, ответственной за соблюдение технических стандартов эксплуатации и строительства кораблей, что, по словам Ниссена, было частично связано с затратами средств и времени.

Говоря о Раше, он утверждал: "Однажды он плакал у меня на плече, говоря, что это займет слишком много времени, что это слишком дорого, что это смешно, что это душит инновации".

Напомним, игроки заработали тысячи долларов, сделав ставку против выживания экипажа субмарины "Титан". Люди поставили не менее 300 000 долларов.

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