Обнародованы фото места, в котором мужчина 4 года скрывался с детьми

Лагерь, где скрывался мужчина

Полиция Новой Зеландии обнародовала фото одного из лагерей, где Том Филлипс с тремя детьми скрывался перед трагическими событиями, произошедшими утром 2 сентября неподалеку Вайтомо.

Об этом сообщили пресс-служба полиции страны.

Импровизированный лагерь удалось найти благодаря информации от одного из детей. Он располагался примерно в двух километрах от места, где Филлипс открыл огонь по правоохранителям, смертельно ранив одного из них. В перестрелке мужчина погиб.

По данным следствия, стрельба произошла около 3:25 утра на дороге Те Анга.

Комиссар полиции Ричард Чамберс и министр полиции Марк Митчелл посетили в больнице раненого правоохранителя, которого называют "офицер А".

"Я был рад встретиться с ним и его семьей, чтобы выразить поддержку. Впереди у него длительное восстановление, но мы будем рядом на каждом этапе", - сказал Чамберс.

Он отметил, что раненый является преданным и заботливым констеблем, который "олицетворяет лучшие черты сельского полицейского".

Сейчас несколько районов Западного Вайкато находятся под охраной полиции, там работают криминалисты. Место лагеря и территория перестрелки остаются активными местами преступления.

Полиция сообщила, что уже изъято три единицы оружия, в том числе то, из которого стрелял Филлипс. В лагере обнаружили еще несколько единиц огнестрельного оружия.

И.о. заместителя комиссара Джилл Роджерс уточнила, что продолжается ряд параллельных расследований: от следствия Короны до проверки Независимого органа по рассмотрению действий полиции. Тело Филлипса было изъято с места происшествия вчера, сегодня должно состояться вскрытие.

Трое детей, которых Филлипс удерживал в лагерях, сейчас под опекой государственной службы Oranga Tamariki.

"Наши сотрудники рассказали, что дети охотно шли на контакт, получали напитки и перекусы, пока ждали вывоза из лагеря. Сейчас они в безопасности, и мы будем уделять максимум внимания и чувствительности, чтобы помочь им оправиться после пережитого", - заявила Роджерс.

Дополнительные полицейские наряды будут оставаться в регионах Марокопа и Кинг-Кантри в ближайшие дни, пока продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Новой Зеландии полиция застрелила Тома Филлипса, который более трех лет скрывался со своими тремя детьми. Правоохранители прибыли на вызов об ограблении и во время преследования подозреваемый открыл по ним огонь, и полиция применила оружие в ответ.